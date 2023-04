Trifulca entre hinchas y policías en el estadio del Atlético Nacional deja más de 60 heridos

El fútbol vivió otro episodio negro, al ser manchado por una riña entre un grupo de hinchas del Atlético Nacional y la fuerza policial del Estadio Atanasio Girardot, en Medellín, antes del encuentro entre el equipo local y el América de Cali, correspondiente a la jornada 14 del Torneo Apertura de Colombia.

De acuerdo con reportes de las autoridades, el enfrentamiento se dio en la previa del juego, cuando alrededor de 100 ultras de la barra Los del Sur, la más numerosa del Atlético Nacional, que actualmente tiene una enemistad con la directiva por el aumento del precio en las entradas y la ausencia de jugadores de peso en el equipo, invadió la cancha del estadio y lanzó barreras metálicas y vallas publicitarias contra los uniformados que custodiaban el campo.

🇨🇴 Colombia 17/04/23

Atletico Nacional Medellín v América de Cali

Match postponed due to troubles between Atletico fans and the police pic.twitter.com/xdLdXug8BQ — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) April 18, 2023

“Hay 12 policías lesionados. 10 con contusiones leves y dos bajo observación médica”, declararon las autoridades este lunes; por la parte de los civiles, “más de 50 ciudadanos han sido atendidos“, agregaron.

#DigitalTM | 🚨 ¡Tensión en el Atanasio! Se presentan disturbios a esta hora en el estadio Atanasio Girardot, entre hinchas de Atlético Nacional y el Esmad.



Los problemas estarían derivados por la situación entre el club y la hinchada.



En desarrollo… 📲 pic.twitter.com/lRYN2B5lmR — TM+ Telemedellín (@Telemedellin) April 16, 2023

Los violentos hechos obligaron a posponer el partido del torneo colombiano hasta nuevo aviso y a que la Alcaldía de Medellín diera un ultimátum antes de volver a prestar el estadio que ellos administran

“La violencia jamás será admitida como un mecanismo válido para ejercer presiones indebidas frente a nuestros afiliados. Varios torniquetes y cámaras de seguridad fueron destruidas durante el disturbio”, mencionó en un comunicado el gobierno de la ciudad.

Por su parte, el alcalde, Daniel Quintero, corroboró esta postura en su cuenta de Twitter: “no prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas“. No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando…— Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) April 17, 2023

Partido de Copa Libertadores cambia de sede

Otra de las consecuencias fue que la Conmebol alzó la voz y cambió de sede el partido que el dos veces campeón de la Copa Libertadores disputaría este jueves 20 de abril contra el Melgar, de Perú, correspondiente a la fecha 2 de la fase de grupos de la competición sudamericana, moviéndolo de Medellín al Estadio Metropolitano de Barranquilla y sin público.

Ante esto, el Atlético Nacional emitió un comunicado en el que hizo un llamado al respeto y tolerancia de su afición, al tiempo que lamentó la decisión y los hechos provocados por “unas pocas personas” en la previa del juego contra América de Cali. Comunicado Atlético Nacional pic.twitter.com/s5ylgZh3Gb— Atlético Nacional Institucional (@atlnacionalinst) April 18, 2023

Sigue leyendo:

· Imágenes virales indican que una gran catástrofe podría suceder en el estadio de Boca Juniors

· Ladrones intentan robar a reportera mientras transmitía afuera del Estadio Monumental de Ecuador

· Oficial: Clubes mexicanos no competirán en la Copa Libertadores a corto plazo