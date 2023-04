Cómo lavar un edredón

Necesitarás una lavadora y secadora de gran capacidad, pero dormirás mucho mejor después

Puedes lavar tus edredones en casa, pero existen cosas que deberías hacer para limpiarlos y que sufran menos riesgo de daño.

By Keith Flamer

Un edredón es esencial para una buena noche de sueño ya que nos mantiene calientes y cómodos. Entonces, ¿por qué muchos de nosotros le damos la espalda a la hora de hacer la colada?

Piénsalo. ¿Con qué frecuencia lavas tu edredón en comparación con las sábanas de la cama? Una encuesta rápida y no científica de familiares, amigos y colegas de Consumer Reports arrojó una respuesta sorprendentemente común: “Una o dos veces al año”. Según los expertos, eso simplemente no es suficiente.

Entonces, ¿con qué frecuencia debes lavar un edredón?

Según el Instituto Estadounidense de Limpieza, debes lavar tu edredón todos los meses. ¿Por qué? Además de por las manchas y los derrames inevitables, mientras duermes eliminas los aceites corporales, las bacterias y las células muertas de la piel en las almohadas, la ropa de cama y el colchón.

Los ácaros del polvo se alimentan de esas células muertas de la piel, lo que puede desencadenar alergias y asma. Las pequeñas criaturas no son perceptibles, pero están compartiendo contigo tu cama, motivo por el que podrías estar congestionado, estornudando o intranquilo en lugar de durmiendo profundamente. Casi todos los hogares los tienen (4 de cada 5 hogares, dice la American Lung Association). Por lo que lavar la ropa de cama puede controlar esta molestia.

Es probable que tu edredón no esté tan sucio como las sábanas, pero aún puede albergar bacterias que afectarían a tu salud y tus sueños. Por lo tanto, es una buena práctica meterlo en la lavadora con bastante frecuencia. La frecuencia depende de algunas variables. ¿La cama se usa a diario? ¿Invitas a tu mascota a acurrucarse en ella? ¿El edredón entra en contacto directo con tu piel?

“Algunas personas no tienen una sábana entre ellos y el edredón”, dice Rich Handel, experto en lavandería de CR. “Otros permiten que las mascotas salten sobre la cama. ¿Quién sabe dónde han estado Bigotes y Duke? Lavarlo una vez al mes podría ser suficiente, pero si estás usando el edredón como sábana superior o tienes mascotas, puede ser necesario lavarlo con más frecuencia”, añade.

En la mayoría de las demás situaciones, Handel recomienda lavarlo cada uno o tres meses en una cama que se usa a diario. Si la cama no se usa tanto (en una habitación de invitados, por ejemplo), se recomienda lavar el edredón cada seis meses para eliminar el polvo que se deposita sobre él.

¿Cómo lavo un edredón?

Puedes lavar tu edredón en casa si tienes una lavadora de gran capacidad. Eso, junto con un detergente suave y algunos trucos de secado opcionales, te funcionará bien. Para lavar eficazmente tu edredón en casa, sigue los siguientes pasos.

Asegúrate que tu lavadora pueda soportarlo. Limpiar un edredón requiere una máquina de gran capacidad. El tamaño depende del grosor, lo grade que sea y el tipo de relleno del edredón. Handel recomienda una lavadora con una capacidad de al menos 4.5 pies cúbicos, aunque es posible que no sea lo suficientemente grande para un edredón grueso y demasiado lleno. Es por eso por lo que algunos fabricantes recomiendan un mínimo de 5 pies cúbicos, que pueda hacer frente a la mayoría de los edredones tamaño king gruesos. Consulta el manual de tu lavadora para obtener esa información.

¿Se puede lavar con seguridad un edredón en una lavadora con agitador? Handel dice que sí, con algunas salvedades. “La mayoría de las máquinas se pueden usar si son lo suficientemente grandes y tu edredón no es delicado”, explica. “Pero no querrás poner un edredón de tamaño familiar en una lavadora con agitador por temor a que sea demasiado agresiva”, asegura.

Si tienes una lavadora pequeña y compacta y un edredón grande, escoge un buen libro y haz un descanso de 2 horas para ir a tu lavandería local, donde las lavadoras de tamaño comercial pueden lavar y secar fácilmente edredones de cualquier tamaño.

Lee la etiqueta de cuidado. Antes de meter el edredón en la lavadora, revisa la etiqueta blanca con las instrucciones de cuidado. ¿Dice que el edredón se puede lavar a máquina? Los edredones varían en tamaño, material, grosor, relleno y calidad. Los modelos alternativos suelen ser hipoalergénicos y están rellenos de algodón, poliéster, lana o seda. Los edredones de plumas están rellenos de plumas de pato o de ganso, y son populares por su sensación más esponjosa, liviana y aislante. En cualquier caso, deja que la etiqueta de cuidado te guíe en el proceso. Con respecto a la capa exterior, el algodón y el poliéster generalmente se pueden lavar en casa. Otras telas exteriores pueden requerir limpieza en seco.

“Los edredones hechos de materiales como lana y seda pueden dañarse en la lavadora”, explica Sarah Armstrong, gerente de marca de nuevos productos de Maytag. “Así que tómate el tiempo para leer la etiqueta de cuidado y, si es necesario, haz un viaje para que un profesional la limpie y evitar gastar dinero innecesario en un edredón nuevo”. Es posible que reemplazar tu edredón no sea muy caro si estás hablando de un modelo económico de $25, pero no querrás arriesgarte con uno de lujo de $ 1,700 lleno de plumón de ganso blanco europeo.

Averigua antes de lavar. Incluso si la etiqueta indica que tu edredón se puede lavar a máquina, es bueno hacer una inspección rápida antes de meterlo en la lavadora. Armstrong sugiere verificar si hay costuras sueltas o rasgaduras para asegurarte de que el relleno permanezca intacto. Arregla cualquier hilo suelto o pequeña rotura antes de lavarlo. Es fácil pasar por alto este paso, pero una rasgadura no detectada puede arruinar la ropa de cama si el relleno queda expuesto a toda esa agua, detergente y agitación. Una inspección rápida te ayudará a evitar sorpresas no deseadas cuando levantes la tapa de la lavadora.

Lava el edredón solo. Es probablemente el artículo más voluminoso que meterás en tu lavadora. Por eso es importante lavarlo solo. Mezclar sábanas u otros artículos con un edredón puede dejar residuos de detergente en él. Debe haber suficiente espacio para que circule el edredón, se disperse el detergente y fluya el agua dentro del tambor. “Un inserto de edredón también debe lavarse por separado, pero su funda se puede lavar con otra ropa de cama como sábanas”, según explica Maytag.

Usa el ciclo voluminoso o delicado. Ya sea que estés quitando manchas o simplemente refrescándolo, elige un ciclo de lavado según las recomendaciones de la etiqueta de cuidado y qué tan sucio esté. Si tu edredón es delicado o no, o si tu lavadora no es tan suave con la ropa, puedes usar el ciclo delicado. Pero muchos edredones requieren el ciclo de gran volumen o ropa de cama, que usa una combinación de agitación de alta y baja velocidad para limpiar específicamente cargas más grandes como edredones, colchas y sábanas.

Pretráralo si es necesario. Si tu edredón tiene manchas, trata primero esa área con un aerosol quitamanchas o un poco de detergente quitamanchas. Frota suavemente el área, eliminando la mayor cantidad posible de la mancha antes de meter la ropa de cama en la lavadora. El agua caliente puede ayudar a eliminar los aceites corporales y las manchas difíciles, pero también puede fijar algunas manchas en la tela. La eliminación de manchas de sangre, por ejemplo, requiere agua fría. Generalmente, el agua fría o tibia es una opción más segura que la caliente. La etiqueta de cuidado debe ser siempre tu guía.

Si eres sensible a los alérgenos o te preocupan los residuos de detergente que quedan en tu edredón, puedes agregar un ciclo de enjuague adicional. CR no recomienda usar suavizante de telas porque si se mete en el relleno, puede sobrecargar el edredón. También deja un residuo en la superficie que puede molestar a las personas con piel sensible.

Cómo secar un edredón

Para permitir el flujo de aire, el tambor de una secadora es mucho más grande que el de una lavadora, por lo que generalmente hay espacio para voltear un edredón, especialmente si lo secas solo. Maytag sugiere usar una secadora con una capacidad de al menos 7 pies cúbicos. Nuevamente, te sugerimos que leas la etiqueta de cuidado antes de secar, pero en general, es mejor secar los edredones en un ciclo lento. El fuerte calor puede dañar la tela o el relleno.

Sé paciente con el secado; puede tomar un tiempo que un edredón se seque por completo. Si tu secadora tiene un ciclo de gran volumen o de ropa de cama, utilízalo. Aquí te mostramos algunos trucos para la secadora que pueden ser útiles:

Para ayudar a la velocidad de secado, reducir la formación de grumos y hacer circular el aire de manera más eficiente, mezcla dos o tres bolas de secadora con tu edredón húmedo (las pelotas de tenis limpias también funcionan). Añadir una toalla húmeda a la carga puede ayudar a que el edredón se seque de manera más uniforme.

Haz una pausa en el ciclo cada 30 minutos para esponjar el edredón y lograr un secado uniforme. El sensor de humedad de tu secadora (si tiene uno) también puede promover un secado por igual.

Después de sacar el edredón de la secadora, es una buena idea dejarlo secar al aire durante una o dos horas.

Si no usas la secadora y eliges secar al aire libre, ahorrarás energía, pero puede que el relleno del edredón quede distribuido de manera desigual.

La parte más gratificante viene después: no es necesario doblarlo. Simplemente deja caer tu edredón limpio sobre la cama, sumérgete debajo de las sábanas y sueña dulcemente, compartiendo tu cama solo con invitados.

A continuación, se muestran varias lavadoras de gran capacidad que se destacaron en nuestras pruebas. Los miembros de CR tienen acceso completo a nuestras calificaciones, que incluyen los resultados de nuestras pruebas de más de 125 lavadoras.

