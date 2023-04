En video, Yanet García presume sus atributos mientras toma una ducha

Yanet García tiene ya más de 14 millones de seguidores en Instagram, y a todos ellos complació con un curioso video que la muestra tomando una ducha. Ella posó mientras se refrescaba bajo la regadera, presumiendo sus atributos y usando una blusa que quedó completamente mojada.

La ex chica del clima se ha tomado unas merecidas vacaciones y viajó a Yucatán; eso no le impidió compartir desde ahí varias fotos, entre las que destaca una en la que aparece usando un traje de baño de corte alto y dirigiéndose a los camastros para tomar el sol. Ella escribió junto a la imagen la frase: “Estoy de regreso”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

El resort donde se hospeda ha permitido que Yanet se relaje y disfrute varios tratamientos para cuidar su cuerpo. En una foto se mostró afuera de un baño de temazcal y escribió los beneficios que esto aporta: “Desintoxica el cuerpo, limpia el sistema respiratorio, combate la depresión leve, reduce la fatiga crónica, ayuda a pacientes con artritis, mejora la resistencia, mejora el rendimiento mental, aumenta la resistencia al estrés y aminora el riesgo de demencia”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia Health Coach 🌱 (@yanetgarciahealthcoach)

