Otro argentino anhela el puesto de Diego Cocca en la Selección Mexicana 

La Selección Mexicana estuvo sin rumbo durante varias semanas. Tras la salida de Gerardo Martino del banquillo azteca, muchos entrenadores manifestaron su deseo de ocupar el puesto dentro de El Tri. Diego Cocca fue el elegido para llevar a México al Mundial de 2026, pero a pesar de ello, Antonio Mohamed levanta su mano en caso de emergencia.

El experimentado estratega argentino es un gran conocedor de la Liga MX. El Turco ha estado muy asociado al fútbol mexicano al dirigir a varios clubes en el torneo. Actualmente Mohamed ocupa el banquillo de Pumas de la UNAM, pero la Selección Mexicana es un “sueño” para el director técnico sudamericano.

“Es un sueño que tengo, capaz que algún día me toca, capaz que no. No estoy obsesionado para nada, pero capaz que me toca un día dirigir la Selección Mexicana”, dijo el turco en una entrevista con el Diario Récord

El salvador de Pumas de la UNAM

Antonio Mohamed volvió a la Liga MX para enderezar el rumbo de Pumas de la UNAM. El Turco lleva tres partidos con Los del Pedregal y ya acumula dos victorias. Los triunfos del club los mete en la pelea por un puesto en la repesca del torneo mexicano. A pesar de que reconoció su deseo de sentarse en el banquillo de El Tri, el argentino resaltó su compromiso con el conjunto Universitario.

“Hoy es mi club, estoy enamorado del equipo, así que, espero poder entregarles toda mi experiencia, mi poca o mucha sabiduría (está) al servicio del club”, agregó.

