Agenda de eventos: diversión para todos

Música mexicana

A pesar de ser el terror de los hombres traicioneros e infieles, Paquita la del Barrio tiene quien la quiera, y lo demostrará en su gira Paquita la del Barrio y sus amigos, en la que la acompañan Lorenzo de Monteclaro, Ezequiel Peña, Mimoso y Julio Preciado. El concierto tendrá lugar en el teatro Youtube (1011 S. Stadium Dr., Inglewood ), donde cada uno de estos artistas interpretará lo más reconocido de su repertorio. Sábado 8 pm. Boletos desde $59. Informes ticketmaster.com.

Show de música indie

La Dame Blanche es una artista que poco a poco, pero con pasos firmes, ha ganado terrero en el mundo de la música indie. Con su disco, “Ella”, que editó en 2020, Yaite Ramos —el nombre verdadero de esta cantante, flautista y percusionista cubana— obtuvo el respeto y la admiración tanto de expertos como de simples melómanos. La intérprete está de gira por el país y traerá sus ritmos de hip hop, dancehall y tropicales a La Cita (336 S. Hill St., Los Angeles), donde interpretará temas de su repertorio así como “Veneno”, una de las canciones que integrarán su próximo álbum. Sábado 9 pm. Boletos $20. Informes eventbrite.com/e/la-dame-blanche.

Teatro familiar

Acoustic Rooster’s Barnyard Boogie: Starring Indigo Blume es una obra en inglés dirigida por Lili-Anne Brown que se presentará en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts (9390 N. Santa Monica Blvd., Beverly Hills). El autor Kwame Alexander une dos de sus libros infantiles favoritos, Acoustic Rooster e Indigo Blue en esta producción que fue comisionada por el Kennedy Center Theater for Young Audiences. Es una historia sobre tener temor, ser valiente y creer en uno mismo. Se recomienda para niños de 5 años en adelante. Sábado 11 am y 2 pm, domingo 11 am. El domingo habrá una charla con el autor y firma de libros. Boletos desde $20. Informes thewallis.org.

Festejo a la Tierra

Para celebrar el Día de la Tierra, el Music Center y el Gloria Molina Grand Park (200 N. Grand Ave., Los Angeles) tendrán eventos a los que puede asistir toda la familia. El parque, durante su Easy Mornings —el sábado de 10 am a 2 pm—, tendrá actividades gratuitas, presentaciones y creación de arte. Y al cruzar la calle, en la Jerry Moss Plaza del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) tendrá lugar —también el sábado— el Very Special Arts Festival Community Day, donde habrá shows de música, talleres de arte y actividades para toda la familia. De 11 am a 2:30 pm. Ambos eventos son gratuitos. Informes grandparkla.org y musiccenter.org.

Cine familiar

También para celebrar el Día de Tierra, el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) tendrá un programa inspirado en la película Wall-E. La cinta forma parte de la serie Family Matinee, y se proyectará en el Ted Mann Theater del museo. Además habrá un taller en el Shirley Temple Education Studio en el que los asistentes podrán realizar actividades relacionadas con el cuidado de la Tierra, como plantar semillas en recipientes reciclables. La entrada al taller es gratuita con el pago de entrada al museo. Sábado 12:30 a 3:30 pm. Boletos para Wall-E $5; boletos para el museo desde $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Cuentos y limpieza

El Laguna Art Museum (307 Cliff Dr., Laguna Beach) y la organización Project O celebrarán el Día de la Tierra con la lectura del cuento My Friend Earth de Patricia MacLachlan, seguida de una presentación y firma de libros de German y su libro Blue Laguna. Al final, los asistentes limpiarán la playa. Se proveerán los utensilios para esta actividad. Sábado 11 am. Boletos desde $20; gratis menores de 12 años. Informes lagunaartmuseum.org.

Exhibición nueva

El Mullin Automotive Museum (1421 Emerson Ave., Oxnard) abrirá su primera exhibición desde 2019 con los trabajos del renombrado artista visual Keith Collins. Con el título de “ArTexture”, la muestra incluye tapices finos, pinturas y escultura ensamblada sobre vehículos que inspiraron las piezas. Ente las obras están el Voisin Type C25 Aerodyne de 1935 y la pintura del Type 57SC Bugatti Atlantic de 1936. A partir de mañana viernes. Boletos desde $10. Informes mullinautomotivemuseum.com.

Arte moderno

Women Defining Women in Contemporary Art of the Middle East and Beyond es la nueva exhibición que abrirá el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) y que explora 75 piezas de mujeres artistas que nacieron o que viven en sociedades islámicas. Frecuentemente se las percibe como invisibles o sin voz pero no son ninguna de los dos. Del domingo al 24 de septiembre. Boletos desde $10; gratis menores de 17 años que residen en Los Angeles. Informes lacma.org.

Cuentos de hadas y hip hop

Grimmz Fairy Tales es una pieza de Jay y Will Grimmz, la sensación de hip hop, cuentos y danza. Regresan a su ciudad natal para ofrecer un show en el Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) como parte de la Family Series. Ellos son conocidos no solo por sus sonidos, sino por su poderosa manera de contar historias, que es una mezcla creativa de cuentos clásicos. Ponen su propio toque en cuentos como Snow White and the Seven Shawties, Down with Rapunzel y Hanzel and Gretel: Lost in the Hood. Sábado y domingo 1 pm. Boletos $20. Informes scfta.org.