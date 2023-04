Clarissa Molina lista para cumplir su sueño de conducir un premio con Latin AMAs 2023: “Estoy celebrando porque uno trabaja tanto”

“Estoy celebrando porque uno trabaja tanto”... Emocionada, feliz, agradeciendo el camino de preparación y sacrificios que la llevó este gran día, Clarissa Molina está lista para cumplir este jueves 20 de abril su sueño de conducir un premio, y lo hace nada más y nada menos que con los Latin AMAs 2023.

Antes que la veas esta noche por Univision, UniMás, Galavisión, comenzando a las 7/6 Pm Centro desfilando por la alfombra de ‘Noche de Estrellas’ y luego debutando como presentadora junto a Galilea Montijo, Natti Natasha y Julián Gil, hablamos con la querida dominicana, quien nos confesó que ¡se cambiará 5 veces!

-Lo soñaste, y estás a horas de cumplir ser la co-presentadora de los Latin American Music Awards ¿Cómo te sientes?

Clarissa Molina: Súper contenta, brillando, mira me puse este outfi, que yo casi no me pongo brillo, pero estoy celebrando, estoy celebrando porque uno trabaja tanto… En mi caso, venía sin ninguna experiencia, entro a ‘El Gordo y La Flaca’, sin experiencia, y de ahí dije: “Tengo que prepararme, porque quiero seguir escalando, quiero hacer cosas nuevas”. Y a valido la pena, y aquí estoy. A todas las niñas que me ven, créanlo que se puede, se puede llegar a donde tú quieres, cuando te lo propones.

–Cada año que te he entrevistado para los premios, me decías que tu sueño era conducir uno, y te toca justo un premio histórico, que debuta en tres cadenas a la vez, y en un momento donde el mundo está pendiente de la música latina.

Clarissa Molina: Una responsabilidad muy grande, de verdad que estar frente de la conducción de los Latin AMAs, llega a casa, llega a Televisa-Univision con un gran reto de poder llevarle a la gente, a la casa, algo fresco, algo nuevo con su esencia, pero sabes con los sabores que tiene Televisa-Univision, esa esencia tan única, que cuando la ves en pantalla quieres estar pegados siempre viendo, porque el escenario está perfecto, los tiros de cámara, son unos sin números de cosas que Univision tiene tan pendiente a la hora de hacer premios. Es que se va a notar.

Para mí es un privilegio ser parte de esta noche histórica, siento que me han tocado varias cosas históricas, Miss Universo, el cambian la corona, ‘El Mira Quién Baila VIP’, ‘Nuestra Belleza Latin VIP’, como que estoy viendo ese patrón, y me siento muy bendecida.

-Te vas a poner 5 vestidos, ¿cómo vas a hacer esa dinámica de los 5 cambios?

Clarissa Molina: Yo no tengo ni idea, te voy a ser sincera, yo quiero seis, pero en verdad me dijeron: “Mira no, la de la alfombra perfecto, 5 más no sé” … Así que voy a usar en total 5 cambios, contando el de la alfombra para poder, obviamente, darle esa chispa y ese showcito a la gente en casa, digo showcito porque es como un show siempre cambiarse, y obviamente a la gente le fascina eso. Estoy trabajando Claudia Zuleta todos los looks, y de verdad que se ha botado, yo estoy de que, “¿Wow me voy sí así?” … Tú me vas a entender cuando me veas en la alfombra roja, imagínate.

–Recién veíamos en los ensayos, ¿cómo lo viviste? ¿qué es lo que más te preocupa para esa gran noche?

Clarissa Molina: El primer ensayo ya en cámara fue esta mañana, decía: “Wow, será que estaré a la altura de Galilea (Montijo)”, porque yo a esa mujer la veo como mi ídolo, y ella te da una sensación de seguridad, que eso te transmite a ti también, y ya creo que es una preocupación menos. Nos llevamos muy bien, hicimos una química muy bonita entre los cuatro, yo creo que por ahora no me preocupa nada.

–Imaginemos que estamos ya en la gran noche, ya pasaste por la alfombra, estás en tarima y dicen: “1, 2, 3, ¡al aire1”…

Clarissa Molina: El corazón así millón, a millón, yo digo: “Ya es, ya llegó el momento, no hay para atrás, esto es en vivo, lo que salió, salió” … Me encomiendo a Dios, siempre, siempre en el nombre del señor Jesucristo, y le sí doy pa’lante… Yo digo bueno papá Dios que todo lo que salga de mi boca, seas tú, cada expresión, cada sentimiento, y eso también me ha ayudado a mí a fluir siempre, dejarlo todo en manos de Dios, y que yo sea simplemente el instrumento para él, y hablar al público, pero sí me pongo nerviosa y todo, ya estoy nerviosa, pero al aire ya se quitan los nervios.

