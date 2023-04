Atlético de Madrid tiene la vista puesta en Santiago Giménez: “Si es buen jugador está en la agenda”

Santiago Giménez ha sido uno de los mejores jugadores de México en la última temporada donde ha destacado por sus goles y su juego con el Feyenoord en la Eredivisie, en la que está cerca de salir campeón.

El delantero mexicano ha comenzado a sonar en la brújula para muchos equipos y uno de esos clubes en levantar su mirada hacia Giménez ha sido el Atlético de Madrid. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, afirmó que el Atlético se ha caracterizado por tener buenos jugadores mexicanos y si Giménez “es bueno, estará en la agenda” del técnico Diego Simeone.

“Lo he visto jugar, es buen jugador. Aquí hemos tenido grandes jugadores mexicanos. Si es un buen jugador, seguro está en la agenda de nuestro técnico”, mencionó Enrique Cerezo durante un evento deportivo del Atleti en la comunidad de Alcalá de Henares.

Luego de brillar con Cruz Azul en el fútbol de la Liga MX, Chaquito Giménez llegó al Feyenoord en el mercado de verano de 2022 y se ha convertido en uno de los grandes fichajes del club neerlandés.

El delantero mexicano ha participado en 40 partidos en todas las competencias (Eredivisie, Copa de Holanda y Europa League) en los que ha anotado 19 goles y está a tan solo uno del récord de Javier Chicharito Hernández, quien lo estableció con 20 anotaciones en el Manchester United.

En la Eredivisie, Giménez tuvo que luchar para ganarse un puesto en la alineación titular y ha participado en 16 encuentros como titular, 11 como cambio y ha marcado en 11 ocasiones. Aún restan 9 partidos de la Liga de Holanda por lo que el Chaquito aún tiene oportunidad de establecer un nuevo récord en Europa.

“He leído varias cosas sobre esa marca, pero trato de no pensar en eso y dejo que el trabajo haga las cosas solas. No es como que yo trate de igualar o superar (a un compañero). A mí me da igual eso. Trato de dar lo mejor de mí y que los números hablen por sí solos”, dijo Santiago Giménez en declaraciones sobre el récord de goles.

A falta de 9 jornadas, Feyenoord está primero en la tabla de la Eredivisie y tiene 8 puntos de diferencia al Ajax. Además, el equipo de Giménez tiene cinco victorias consecutivas en el torneo.

