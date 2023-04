Científicos mapean la mente de los altruistas, revelan qué los hace ser buenas personas

Las historias de altruismo nos gustan e incluso pueden inspirarnos a realizar acciones parecidas, pero un grupo de científicos decidió investigar qué motiva exactamente a las personas altruista a ayudar a tordas personas.

Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Georgetown están trazando los perfiles psicológicos de una amplia gama de altruistas extremos del mundo real.

Entre los ejemplos de altruistas evaluados para este estudio se incluyen rescatadores heroicos, trabajadores de ayuda humanitaria y personas que donaron órganos o médula ósea a desconocidos sin ningún beneficio para ellos mismos.

“Tras evaluar a más de 300 altruistas extremos y compararlos con una cohorte de referencia de adultos típicos, descubrimos que las personas extremadamente generosas se distinguen mejor de los adultos típicos por sus rasgos y preferencias altruistas“, afirma Abigail Marsh, autora principal del trabajo.

“Pero no se diferencian en muchos otros aspectos. No son más agradables o concienzudos, no son insensibles al riesgo en general, y ni siquiera manifiestan mayores niveles de empatía. En cambio, sus elecciones reflejan el hecho de que parecen valorar realmente el bienestar de los extraños y el bienestar de sus comunidades”, agrega.

El equipo de investigación, que incluía a científicos del MIT y de la Universidad de Linfield, preparó una plétora de pruebas de personalidad, exámenes psicológicos y tareas económicas para que las completara un grupo de altruistas extremos. Entre ellos había donantes de riñón, hígado, médula ósea y células madre hematopoyéticas a desconocidos, así como trabajadores de ayuda humanitaria y rescatadores voluntarios.

Los resultados el experimento

Todas esas pruebas revelaron que los altruistas extremos tienden a mostrar niveles sistemáticamente altos de Honestidad-Humildad, un rasgo de personalidad definido por el modelo HEXACO de estructura de la personalidad. Según Kibeom Lee y Michael Ashton, los creadores originales del modelo HEXACO, este tipo de rasgo de personalidad se caracteriza por “la tendencia a ser justo y genuino en el trato con los demás, en el sentido de cooperar con los demás incluso cuando uno podría explotar a otros sin sufrir represalias”.

Normalmente, las personas con altos niveles de Honestidad-Humildad tienen un menor sentido de la propia importancia y, por tanto, no están dispuestas a utilizar, explotar o perjudicar a los demás para beneficiarse a sí mismas.

“En cierto modo, parece intuitivo que el rasgo que realmente distingue a los altruistas extraordinarios del resto de la gente es el altruismo y la valoración del bienestar de los demás”, explica Marsh. “

“Pero en realidad sabemos que no es intuitivo, porque encuestamos a un segundo grupo de adultos y les pedimos que predijeran qué rasgos distinguirían a los altruistas. Curiosamente, predijeron que los altruistas extremos serían mejores básicamente en todos los aspectos: más agradables, más concienzudos, más abiertos, etcétera. En cierto modo piensan que los altruistas son personas perfectas, incluso sobrehumanas. Creo que por eso a menudo se habla de los altruistas con términos sobrenaturales como “santos” o “ángeles de la guarda”. Pero no lo son. Es muy importante saber que las personas realmente altruistas tienen peculiaridades y defectos como cualquier otra persona. Simplemente son menos egoístas”, concluye.

