Peso Pluma contesta a quien dijo “nacos” a sus seguidores: “Eres clasista e intolerante”

Peso Pluma se encuentra a la cabeza de las listas globales de las plataformas de streaming más populares, gracias a diversos temas como “Ella Baila Sola”, colaboración con Eslabón Armado, “La Bebe” con Yng Lvcas y otras canciones más con millones de reproducciones. Esto lo ha hecho acumular miles de admiradores, pero también muchos detractores, a uno de los cuales le dio una contundente respuesta.

Pese a que la música regional mexicana en general, y los corridos tumbados en particular, se encuentran en uno de sus mejores momentos, hay usuarios en redes sociales que suelen menospreciarla y referirse de forma despectiva a sus intérpretes y a los fanáticos del citado género.

Esta vez, Peso Pluma defendió el estilo musical que lo ha llevado al éxito y llamó “clasistas” a los que juzgan a sus fans, en una breve discusión en redes sociales.

Fue el usuario @foguisaurio en Twitter, quien desató la polémica al publicar que no conocía al intérprete de “Por las Noches” y sus palabras fueron acompañadas de un meme en el que se le decía “nacos” a quienes sí sabían quien era: “Peso pluma o algo así, no sé, no soy naco”.

No eres naco, eres clasista que es peor 🙃 https://t.co/qZU4oHtO5b — Peso Pluma 🥷🕸️🕷️ (@ElPesoPluma) April 20, 2023

Peso Pluma dio una contundente respuesta

Ante la mencionada situación, Peso Pluma decidió citar el tuit asegurando que “no era naco, sino clasista”, lo que que habían publicado.

Otra joven no dudó en responderle: “Su punto es que te tiene que gustar a hue&% su música… ¿O eres clasista? Xd”.

“No. Si no te gusta un género de música es normal y no pasa nada. Pero, si utilizas una palabra tan despectiva simplemente porque no te gusta cierto artista en automático eres clasista e intolerante. Xd”, aclaró Hassan Emilio Kabande Laija, verdadero nombre del cantante de corridos tumbados.

NO. Si no te gusta un género de música es normal y no pasa nada. Pero, si utilizas una palabra tan despectiva simplemente porque no te gusta cierto artista en automático eres clasista e intolerante. Xd https://t.co/0YrJ3zzCBX — Peso Pluma 🥷🕸️🕷️ (@ElPesoPluma) April 21, 2023

