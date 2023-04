Paquita la del Barrio no se retira de los escenarios siempre y cuando se de esta condición | VIDEO

Supuestamente, Paquita la del Barrio se había retirado de los escenarios a inicios de este mes con un espectáculo en el palenque en la Feria del Caballo en Texcoco, México. Sin embargo, la emblemática cantante repareció y puso en duda que no vuelva a cantar ante su público.

La intérprete de “Rata De Dos Patas” sorprendió al reaparecer ante las cámaras públicamente y declarar que ella no ha decidido retirarse de los escenarios, sino todo lo contrario, necesita seguir difundiendo sus canciones en nuevos conciertos.

Así lo informó Paquita la del Barrio, a quien se le pudo observar cansada y en una silla de ruedas, este viernes 21 de abril en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y donde accedió a hablar con la prensa.

“Que esté yo bien, que me dé Dios salud. Yo no me despedí, fui a cumplirles porque tenía un año que estaba contratada y no podía, pero fui a cumplir. No me he despedido y si me es posible si seguiré en palenques”, dijo la cantante.

Esto es lo que Paquita la del Barrio requiere para seguir cantando

Paquita la del Barrio ha luchado por mantenerse sana en el último par de años, pues tiene algunos problemas de salud propios de sus 76 años de edad: “Yo no sé si es la ciática o la cadera, pero estoy bien”.

Finalmente, la intérprete por fin reveló qué es lo que necesita para continuar agasajando a su público en vivo: “No, primero le pido a Dios que me tenga bien de salud, no quiero homenajes ni colaboraciones, no he quedado en nada con nadie porque no puedo”.

Te puede interesar:

–Paquita la del Barrio ofreció el último palenque de su carrera y dijo adiós a los escenarios

–Paquita la del Barrio se prepara para dar el último concierto de su carrera

–Paquita la del Barrio cancela show con Banda El Recodo por un importante problema de salud