Paquita la del Barrio cancela show con Banda El Recodo por un importante problema de salud

Paquita la del Barrio causó preocupación entre sus seguidores tras darse a conocer que tenía un severo problema de salud que la llevó a cancelar sus próximos compromisos de trabajo.

Francisca Viveros Barradas, nombre real de la cantante, tuvo que cancelar de última hora el show que tenía pactado junto a la Banda El Recodo el pasado sábado 11 de febrero en la Ciudad de México, y fue sustituida por Ana Bárbara.

La intérprete de ‘Rata de dos patas’ tuvo fuertes dolores en la ciática, al grado de tener que ser medicada, siendo los efectos secundarios de esto lo que le impidió cumplir con sus compromisos preestablecidos.

Fue Francisco Torres, manager de la intérprete de ‘Cheque en blanco’, quien en una entrevista con el diario mexicano ‘El Universal’ informó que por los fuertes dolores, tuvo que ser llevada al hospital ABC.

“El médico recomendó hacerle una resonancia magnética, pero para quitarle el dolor, le aplicaron un parche con una sustancia similar a la morfina“, dijo el representante de Paquita la del Barrio.

De acuerdo con el mismo manager, los efectos de la somnolencia deberían haber durado sólo dos días, pero en algunos pacientes, como es el caso de la cantante, se le prolongó el efecto del medicamento.

Pese a lo anterior, la intérprete está bien, se encuentra consciente y se le recomendó que no asistiera a la presentación junto a la Banda El Recodo.

Paquita la del Barrio mandó mensaje de apoyo Shakira

Recientemente, una de las famosas que se pronunció en favor de Shakira fue Paquita la del Barrio, pues a través de su cuenta de Instagram la cantautora mexicana envió un contundente mensaje de apoyo a la cantante colombiana, tras el lanzamiento de su tema con Bizarrap, ‘Bzr mussic sessions Vol #53’.

“Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas, es tu amiga. Qué te puedo decir… que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida, mija, no te preocupes”, expresó.

Además, Paquita la del Barrio le insinuó que quiere hacer un dueto con ella, y le pidió que si necesita algo tenga la confianza de decirle, ya que sin duda hará lo posible para ayudarla.

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”, concluyó.

