Paquita la del Barrio se retira en silla de ruedas de un show en California

Una de las artista mexicanas más queridas de la escena musical, Paquita la del Barrio, causó una verdadera preocupación entres los fanáticos que asistieron a un show de la cantante en Ontario, California. La intérprete de “Rata de Dos Patas” tuvo que abandonar el show y retirarse de la tarima en sillas de ruedas.

Paquita la del Barrio fue sacada de concierto en silla de ruedas: “Se anda sintiendo malita”. Francisco Torres, representante de la querida intérprete de música vernácula confirmó el deterioro en la salud de la cantante. pic.twitter.com/YpFzYkMw9w — Chikistrakiz (@chikistrakiz) February 2, 2023

Los fans de Paquita La Del Barrio están verdaderamente en pánico. No es la primera vez que la salud de la cantante preocupa o que se generen rumores alrededor de la misma. Según información difundida en medios y redes sociales de México, la cantante lucía extenuada después del show y su equipo la retiró con mucho cuidado del escenario en una silla ruedas en medio de su gira “Paquita y Sus Amigos”.

La intérprete de “Rata de Dos Patas” ha presentado problemas de salud en otras oportunidades, pero esta vez preocupó que su malestar se notaba en la cara. Siempre se le ve firme y de punta en blanco en sus presentaciones. Esta vez no fue la excepción. Lucía bella, pero muy cansada, según la prensa y testigos presentes.

El representante de la mexicana, Paco Torres, ha salido al paso de todas estas informaciones y ha dado una entrevista, donde reveló detalles sobre la realidad del estado de salud de la cantante mexicana. Aclaró el por qué la misma abandonó la tarima en sillas de ruedas y si es algo particular que le esté sucediendo en este momento.

Allí, Torres contó que no hay motivos para preocuparse por la salud de su representada, Paquita La del Barrio. Dijo que son malestares propios de su edad y que recurren a elementos como la silla de ruedas para brindarle comodidad y evitarle más cansancio al bajar de la tarima en sus presentaciones. Aseguró también que incluso la están usando también a su paso por los muchos aeropuertos que les toca visitar

Paquita La del Barrio no tiene pensado retirarse de los escenarios ahora. Según sus propias palabras lo hará: “Cuando Dios diga hasta aquí”. Por eso su equipo ha decidido cambiar algunas formas de trabajo para que tenga más comodidad, se canse menos y pueda tener un mejor rendimiento, pues sus múltiples compromisos así lo demandan.

Paco Torres contó que la señora que no usaba hasta ahora maquillista, ni estilista, de ahora en adelante contará con esas figuras en su equipo, pues sus brazos se le cansan. Viajará en primera clase y, de ser necesario, cantará en un sillón dispuesto para ella en el escenario. View this post on Instagram A post shared by Mariachi Nuestras Raices (@mariachinuestrasraices)

Todas estas medidas fueron tomadas para hacer de sus shows, momentos menos estresantes y más llevaderos para la artista. Lo que también comentó el manejador de Paquita La del Barrio es que, en 25 años que llevan trabajando juntos, la señora jamás ha abandonado un show ni por enfermedad.

