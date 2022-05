Paquita la del Barrio quiere bajar el peso que subió debido a sus medicamentos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

A sus 75 años, Paquita la del Barrio ha confesado que desea bajar de peso para estar bien de salud, pues los medicamentos que ha tomado en los últimos meses la han hecho subir algunas libras.

“Yo engordé yo creo que de tanta medicina que me dieron, porque yo ya había bajado bastantito, pero voy a tratar de bajar algunos kilos”, expresó en una entrevista para el programa “Hoy”. “No forzada, ¡eh!, no me gusta que nadie me forcé”.

Habló también sobre una trombosis pulmonar que sufrió en octubre de 2021, cuando tuvo que estar hospitalizada más de una semana: “Me pegó una trombosis porque andaba en un vuelo en Estados Unidos y el avión iba heladísimo, yo por pena no les dije a las azafatas que le bajaran al frío y así me aguanté”.

La cantante ya está mejor, aunque hace poco lloró explicando por qué estaba en silla de ruedas. Esto se debe a que padece dolores en el nervio ciático, tal como anunció el 26 de enero de 2022, lo que la ha llevado a tener que dar sus conciertos sentada y trasladarse de este modo.

“Qué me queda, mejor me siento ahí en la silla y ya que me pidan las canciones que sean, pero ya sentada ya no sientes tanto dolor”, expresó en una entrevista para “El Gordo y La Flaca”.

Esperemos que esta decisión de bajar de peso ayude a Paquita la del Barrio ha sentirse mejor con su salud y a seguir deleitando a sus fanáticos con su música en los escenarios.

