En ajustados leggings Tania Rincón se muestra en el gimnasio haciendo rutinas con pelota

Tania Rincón tiene una apretada agenda de trabajo, pero siempre se da tiempo para acudir al gimnasio y hacer varias rutinas. Ahora ella compartió en sus historias de Instagram un video que la muestra usando un ceñido conjunto deportivo color amarillo oscuro mientras se ejercita usando una pelota, para después levantar pesas.

Cada mañana la conductora acude a trabajar al programa de televisión “Hoy”, sorprendiendo por algunos llamativos atuendos, como uno compuesto por top de encaje, shorts y unas botas muy anchas que casi parecían especiales para lluvia. Ella compartió unas imágenes que complementó con el mensaje: “Sol solecito alúmbrame un poquito”. View this post on Instagram A post shared by Tania Rin (@taniarin)

El mes pasado Tania anunció su divorcio de Daniel Pérez, tras 11 años de matrimonio. Ella tiene varios tatuajes pero decidió hacerse uno en esta nueva etapa de su vida, y lo presumió orgullosa en otro post; le puso como título “El corazón en la botella”. View this post on Instagram A post shared by Tania Rin (@taniarin)

Sigue leyendo: