Usando un vestido transparente Demi Rose presume su voluptuosa figura en Coachella

A Demi Rose le encanta ir a festivales, y ha tomado por sorpresa a sus millones de fans al publicar en Instagram fotografías que la muestran en Coachella durante la noche. Para la ocasión ella optó por un vestido transparente -con el que lució al máximo sus atributos- y unas botas vaqueras; el mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “Pues una de mis mejores amigas vino a México y dijo que me estaba raptando a Coachella, yo dije “no, estoy bien”… al día siguiente cambié de opinión”.

Días antes la bella influencer británica subió la temperatura al posar en tanga y en topless para unas fotos tomadas en una gruta -aparentemente ubicada en México-. Ella se recostó en un camastro y lució los adornos en sus orejas que las hacían ver puntiagudas, titulando las imágenes como “la danza de la ninfa”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Demi también ha obtenido más de 249,000 likes por un post en el que aparece posando junto a un ventanal, usando una larga falda azul con nudo y un sostén que le queda corto. En un momento de la sesión decidió sentarse en el piso, complaciendo a sus fans y escribiendo que estaba en “modo sirena”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

