En traje de baño azul Yanet García flota en el agua para lucir sus atributos

Durante su reciente viaje a Yucatán Yanet García aprovechó para nadar un poco, y compartió posteriormente en sus historias de Instagram un video en cámara lenta que la muestra boca abajo, flotando en el agua y luciendo sus atributos.

La ex chica del clima también posó junto a una hamaca, usando un traje de baño de corte alto en color azul que resaltó su retaguardia; el mensaje con el que complementó la foto que publicó fue: “Amando este bello lugar”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

No es muy común que Yanet comparta en sus redes sociales el detrás de cámaras de alguna sesión de fotos, pero ahora decidió complacer a sus fans mostrando a los responsables de las imágenes que publica con gran aceptación. En el clip ella aparece usando un minúsculo conjunto de lencería con el que lució su perfecta figura. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

