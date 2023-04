Maribel Guardia confiesa que no le tiene miedo a la muerte tras perder a su hijo, Julián Figueroa

A pesar de estar atravesando por el dolor de la muerte de Julián Figueroa, su único hijo, la actriz Maribel Guardia regresó al teatro a la obra ‘Lagunilla, mi barrio’ durante el fin de semana pasado y conversó con la prensa.

Aunque había dicho que no quería dar entrevistas, tuvo un breve encuentro con la prensa y se sinceró diciendo que pararse frente al público había sido difícil porque estaba atravesando un momento muy difícil.

“Yo no quisiera estar dando entrevistas(…) Para mí, pararme en el escenario fue muy duro, muy difícil y, a la vez, muy emocionante de todo el cariño que recibí del público, no tengo con qué pagar todo el amor que he recibido en las redes de gente que no conozco”, aseguró Maribel.

A dos semanas de la inesperada muerte de su hijo a consecuencia de un infarto al miocardio, la artista afirmó que cambió su percepción sobre la muerte y ya no le tiene miedo.

“Después de la experiencia que tuve con Julián que, de verdad, les quiero decir que yo ya no le tengo miedo a la muerte porque después de sentir a mi hijo, que lo vi lleno de luz con una sonrisa increíble y que me abrazó y, cuando me abrazó, sentí la luz donde él estaba y dije: ´-Dios mío, es que aquí soy´, y no porque me quería ir con Julián pa´ morirme ya, sino porque siento que de allá venimos”, confió ante la cámara de varios medios de comunicación.

Asimismo, cuando le preguntaron sobre las cenizas de su hijo, Guardia declaró que existe la posibilidad de que una parte de ellas sean trasladadas al lugar en el que reposan las de Joan Sebastian, padre de Julián.

“Lo hemos conversado Marco y yo que, tal vez, alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá, un poquito verdad… porque yo no me quiero desprender de todas, pero tal vez un poquito porque Julián parte de su infancia la vivió en Juliantla, amaba los caballos y obviamente amaba a su papá, pero ya lo pensaremos”, destacó.

Sigue leyendo:

– Maribel Guardia habla sobre la probabilidad de que la viuda de su hijo se vuelva a enamorar

– José Manuel Figueroa aplaude que Maribel Guardia esté trabajando tras la muerte de Julián Figueroa

– Maribel Guardia contesta a José Manuel Figueroa su propuesta de depositar los restos de Julián Figueroa en Juliantla | VIDEO