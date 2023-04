José Manuel Figueroa aplaude que Maribel Guardia esté trabajando tras la muerte de Julián Figueroa

José Manuel Figueroa confesó que le está costando asimilar la muerte de su medio hermano Julián Figueroa, quien murió a los 27 años hace dos semanas. Sin embargo, aplaudió que la madre del joven, la actriz Maribel Guardia, se haya atrevido a volver al trabajo a pesar del dolor que está viviendo.

José Manuel, quien en el pasado tuvo diferencias con su medio hermano y hasta arremetió contra Maribel, aseguró que la decisión de ir a trabajar que tomó la actriz fue muy valiente y a él le contenta que esté tratando de “anestesiar” el duelo con el cariño del público.

“Me dio mucho gusto saber que esté dispuesta a buscar trabajar, pero principalmente que busque en el público, en el aplauso y en el cariño de la gente de la alguna forma anestesiar ese dolor inmenso y yo sé que el público la va a respaldar y la va a apoyar”, dijo el cantante regional mexicano al programa ‘De Primera Mano’.

El primogénito del ‘Rey del Jaripeo’, Joan Sebastian, afirmó que para cuidar su salud mental tras la muerte de su hermano menor decidió alejarse de los medios de comunicación y de las redes sociales para “realmente meditar, entender el mensaje de la vida, el mensaje del universo”.

Aunque dijo que estaba en desintoxicación mental de las redes sociales, reconoció que sí logró ver el video de Maribel Guardia jugando con el hijo de Julián Figueroa, de 5 años, y le dio gusto que esté disfrutando de su nieto.

“Me dio mucho gusto, me provocó una sonrisa el verla. No va a superar y no hay forma de asimilar esto, ni hay solución para el alma”, comentó.

El cantante al recordar a Julián se cuestionó si se hubiera podido hacer algo por él para evitar su repentina muerte.

“Triste, duro, todavía no lo asimilo, todavía me pregunto por qué, cómo, ‘y si hubiera’, qué se pudo haber hecho, qué no, qué sí, que esto… es parte del proceso de los que quedamos vivos”, compartió.

Julián Figueroa murió el domingo 9 de abril a consecuencia de un infarto fulminante mientras se encontraba descansando en su habitación.

