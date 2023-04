Maribel Guardia dice que su hijo, Julián Figueroa, se le apareció mientras rezaba: “Me abrazó”

El pasado domingo 9 de abril la actriz Maribel Guardia perdió a su único hijo, el actor y cantante Julián Figueroa, quien murió a sus 27 años a causa de “un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular”. Luego de la inesperada partida, la artista asegura que se siente tranquila porque su hijo se le apareció.

Hace unos días Maribel compartió dos videos con su nieto José Julián. Según ella misma detalló, el pequeño acaba de salir del colegio y ella lo llevó un parque de jardín para jugar con él y así compartir juntos.

“Como no sonreír con este príncipe, mi luz en este momento, mi amor #diosesbueno @josejulianfg”, escribió la actriz al pie de la publicación en la que se le veía vestida de negro por el luto a Julián, pero con paz y serenidad compartiendo con el retoño que él le dejó para acompañarla.

Los fanáticos de la también cantante no dudaron en comentar la publicación para expresarles sus condolencias, su apoyo y algunas hasta le comentaron que también vivieron el dolor de perder un hijo.

“Viví la pérdida de mi niño y a los dos días me fui a trabajar, tenía que sacar el dolor y volver a intentar vivir; es la mejor forma de salir adelante del dolor más grande que puede vivir un ser humano. 28 años después, él sigue intacto en mi mente y corazón, pero su luz es tan fuerte que ese dolor se convierte en el más hermoso recuerdo. De algún modo ellos hacen que su luz permanezca”, escribió una internauta en el post de Maribel Guardia, sin imaginar que la actriz respondería.

Maribel le respondió a la fanática contándole una anécdota que vivió recientemente. “Yo vi a Julián ayer cuando rezaba, llegó a mí lleno de luz y me abrazó; cambió mi dolor. Ellos están como dices en la luz”, escribió la actriz.

Otra usuaria de la red social de la camarita le comentó a Maribel que no ha podido reponerse de una pérdida como la de ella. “Es la fecha que no me repongo de no ver más a mi hijo. Eres demasiado admirable porque yo jamás volví a sonreír”, escribió la fan en los videos que publicó Guardia.

“Debes sonreír por él y honrar la vida que Dios nos da. Tarde o temprano vamos a estar con ellos. Yo vi a mi hijo lleno de luz y me abrazó”, le contestó la actriz.

