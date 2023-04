Maribel Guardia habla sobre la probabilidad de que la viuda de su hijo se vuelva a enamorar

La inesperada muerte de Julián Figueroa dejó con un dolor inmenso entre sus familiares, especialmente en su madre Maribel Guardia, su esposa Imelda Garza-Tuñón y su hijo José Julián. A dos semanas de la tragedia, la actriz respondió qué opina sobre la posibilidad de que su nuera rehaga su vida amorosa.

El este fin de semana Guardia ofreció su primera función sobre las tablas tras haber perdido a su hijo el pasado 9 de abril. En esa ocasión habló de la viuda de su hijo, quien tiene 26 años.

“En algún momento, mi preciosa Imelda yo sé que va a tener que rehacer su vida”, aseguró la actriz según publicó el diario mexicano El Universal.

Maribel reconoció que la esposa de Julián es una mujer muy joven y muy bella, también, reiteró que está en conocimiento de que en algún punto va a tener que soltar a su nieto, quien actualmente tiene 5 años y en los últimos días se le vio jugando con ella en un parque.

“Es una niña muy guapa, muy joven, y sé también que mi nieto -que no quisiera desprenderme de él- en algún momento voy a tener que hacerlo”, admitió.

Asimismo, confesó que le pide a Dios que le permita aceptar y entender el proceso que vaya tomando la vida con Imelda y con José Julián.

“Le pido a Dios que me dé valor para entender todas esas fases que una tiene que entender”, dijo.

Maribel Guardia también comentó que de momento y mientras se le permita, seguirá haciéndose cargo del bienestar de la viuda de su único hijo. “Mi nuera, que la adoro, porque es una niña que mientras esté en mi tutela, la voy a cuidar y la voy a amar”, afirmó.

En el proceso de duelo que están atravesando, la actriz reconoció que le ha tocado decirle a la cantante e influencer que se alimente bien para que pueda tener fuerzas para mantenerse en pie. “Me preocupo cuando come (para) que coma bien, porque luego no come bien y yo (le digo): ‘Tienes que comer’ y me siento con ella a que coma”, contó.

Asimismo, reiteró que la aprecia y desea que sus pasos estén bendecidos. “La quiero mucho y le pido a Dios para que dirija sus pasos”, expresó.

Julián e Imelda se casaron en 2017 tras cuatro años de noviazgo. Un año después le dieron la bienvenida a su hijo, José Julián.

