Thalía ofrece conferencia en la Universidad de Harvard y cumple el sueño de su fallecido padre | FOTOS

Además de ser cantante y actriz, Thalía ha forjado una importante carrera como empresaria, es esta faceta la que llevó a la estrella mexicana, a ofrecer este domingo una conferencia en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachussets, como parte de las actividades de la clausura del Foro de Negocios de América Latina 2023.

Este acto hizo realidad el deseo de Ernesto Sodi Pallares, su fallecido padre, quien soñaba con que la famosa fuera biológa y estudiara en una de las universidades más prestigiosas del mundo.

Fue a través de sus redes sociales, donde este domingo, la intérprete de “Amor a la Mexicana” habló un poco sobre su participación en el evento, donde tuvo una sesión de fotografías y al salir del escenario fue recibida con aplausos por parte de los asistentes.

“Mi padre murió cuando yo tenía seis años, recuerdo muy poco de él, pero de lo que sí me acuerdo es haber pasado horas en su laboratorio hablando de biología. Él me decía : “Algún día serás una gran bióloga muy famosa, e irás a Harvard a estudiar. Y bueno, no soy bióloga, pero sí soy famosa y fui a Harvard como empresaria”, escribió como pie de las instantáneas.

En su ponencia, Thalía explicó que los latinoamericanos están en control de sus negocios, de sus empresas y buscan la manera de conectar con el público.

“Estamos más en control de nuestros negocios, de nuestras empresas, de cómo queremos conectar con nuestro público, hay mucho pasando en lo tangible en los productos de las empresas”, aseguró la cantante.

La organización del citado foro corrió a cargo de la mencionada casa de estudios y la Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan (MIT Sloan, por sus siglas en inglés).

Thalía estrenará serie junto a sus ídolos del rock en español

En otros temas, Thalía llegará el próximo 28 de abril a las plataformas digitales con su nuevo proyecto musical, acompañado de una miniserie donde aborda el proceso creativo y de producción de “Thalia´s Mixtape, el Soundtrack de mi vida”.

En el caso del álbum, Thalía retomara éxitos del rock en español que marcaron su vida de durante sus años de juventud y adolescencia.

Por si fuera poco, a través de Paramount+ Thalía estrenará la docuserie “Thalia´s Mixtape, el Soundtrack de mi vida”, el 3 de mayo para México y el 2 de mayo en Estados Unidos y Canadá.

