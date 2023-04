¿Funciona el aceite de baño Skin So Soft de Avon como insecticida?

Piénsalo dos veces antes de utilizar este producto como repelente de insectos

En sitios como TripAdvisor y Reddit y en muchos comentarios en línea, la gente suele promocionar un producto como alternativa eficaz a los insecticidas tradicionales: el aceite de baño original Skin So Soft de Avon.

El aceite de baño goza de una reputación de décadas como una forma fácil de evitar las picaduras de mosquito. Pero la propia Avon subraya que no está diseñado como repelente de insectos, y la empresa no afirma que funcione como tal. Aun así, muchos internautas afirman que les ha funcionado.

Consumer Reports ha probado el aceite de baño original Skin So Soft de Avon varias veces a lo largo de los años, y también hemos probado uno de los productos repelentes de insectos reales de Avon, Skin-So-Soft Bug Guard Plus Picaridin. Hemos evaluado ambos utilizando nuestros rigurosos métodos de prueba, en los que aplicamos una dosis estándar del producto en cuestión en los brazos de voluntarios y les pedimos que coloquen sus brazos dentro de una jaula llena de mosquitos (libres de enfermedades). A continuación, los probadores observan cuánto tardan los mosquitos en empezar a picar. Esto es lo que descubrimos.

Aceite de baño Avon: No es un buen repelente de insectos

El aceite de baño original Skin So Soft no funcionó bien la última vez que lo probamos hace varios años.

Este resultado coincide con el de la última vez que probamos la capacidad repelente de insectos del producto, allá por 1993.

En nuestra evaluación más reciente, el aceite solo proporcionó unas dos horas de protección frente a las garrapatas de ciervo y dos tipos de mosquitos, el Aedes (agresivos picadores diurnos que pueden propagar el Zika) y el Culex (picadores nocturnos que pueden transmitir el virus del Nilo Occidental). Esto lo sitúa entre los repelentes de insectos con peores resultados que hemos probado: Los productos que recomendamos suelen proteger durante más de 5 ó 6 horas.

“Aunque sabemos que muchos consumidores han recurrido al aceite de baño Skin So Soft, en realidad el producto no está destinado a repeler mosquitos ni se vende con ese fin, y no está aprobado por la [Agencia de Protección Ambiental] como repelente”, dijo Avon a Consumer Reports en 2016.

Avon Bug Guard: Un producto de rendimiento medio

Skin So Soft Bug Guard Plus Picaridin, un repelente de insectos específico funcionó razonablemente bien contra las garrapatas y los mosquitos; se encuentra en medio del paquete en nuestras calificaciones.

El ingrediente activo del producto, la picaridina, es un repelente sintético inspirado en un compuesto que se encuentra de forma natural en la planta de la pimienta negra. La concentración en el repelente de Avon es del 10%. Sin embargo, en la mayoría de los productos recomendados que contienen picaridina, la concentración es del 20%.

Avon señaló que sus productos repelentes de insectos no contienen deet. Creemos que hasta una concentración del 30% de deet es segura, si se utiliza correctamente, y la mayoría de nuestros repelentes recomendados (aunque no todos) contienen deet.

Otro producto de Avon, Skin So Soft Plus IR3535 Expedition, combina un repelente de insectos con un protector solar. No probamos ese producto como repelente ni como protector solar porque creemos que los productos combinados son una mala idea (y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades están de acuerdo). Los protectores solares deben aplicarse abundantemente y con frecuencia; no ocurre lo mismo con los insecticidas en aerosol, por lo que la combinación podría dar lugar a dosis innecesariamente altas de repelente de insectos.

Lo esencial: La mejor forma de evitar las picaduras de insectos

Utilizar un repelente de insectos eficaz es esencial para mantener a raya a los insectos.

Avon Skin-So-Soft Bug Guard Plus Picaridin proporciona una protección razonable, pero hay otros productos más eficaces. Incluso si prefieres no usar deet, varias opciones que contienen picaridina o el ingrediente derivado de plantas, el aceite de eucalipto limón, obtuvieron buenos resultados en nuestras pruebas.

Y créele a Avon cuando dice que el aceite de baño Skin So Soft no está pensado para repelente de mosquitos. Puede que funcione para “hidratar la piel” y “reducir la resequedad”, como anuncia la empresa, pero no es una buena apuesta cuando se trata de evitar las picaduras de insectos.

A continuación, echa un vistazo a varios de los repelentes de insectos que han obtenido buenas puntuaciones en nuestras pruebas.

