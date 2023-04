Galilea Montijo contesta con humor si su ex esposo será papá de nuevo: “Que inviten al bautizo” | VIDEO

Con gran sentido del humor y madurez, Galilea Montijo contestó a los rumores que dictan que su exesposo Fernando Reina sería papá de nuevo, a muy poco tiempo de firmar su divorcio.

Fue durante un encuentro con los medios de comunicación, en donde la presentadora de “Hoy” rompió el silencio sobre el polémico tema, asegurando que desconoce si es verdad o no la noticia y enfatizando que es un hombre libre.

“Qué rápido. No se sabe. No sé, no voy hablar de la vida personal de nadie. Es un hombre soltero, es un excelente papá”, reveló.

Galilea Montijo insiste en que su ex no le fue infiel

Con el humor que la caracteriza, Galilea Montijo confesó sus deseos para que la inviten al bautizo en caso de ser verdad el rumor de que Fernando Reina será papá otra vez.

“No hablaré de la vida de nadie, es un hombre soltero, lo único que me importa es que es un ser libre, yo lo que sé no es cierto y de ser así que nos inviten al bautizo”, aseguró.

Para concluir, Galilea Montijo dijo contundentemente que no hubo problemas de infidelidad en su relación con su ex: “No hubo terceros en discordia. Fue una decisión de adultos. Que me inviten al bautizo”.

