Ricardo Ferretti se burla de la celebración de Uriel Antuna ante las Chivas de Gudalajara 

Las Chivas de Guadalajara están intratables y así lo demostraron en la última jornada de la Liga MX. El Rebaño Sagrado venció 2-1 a Cruz Azul y le respondieron con fútbol a Uriel Antuna, ex compañero del club que celebró su gol besando el escudo de La Máquina. Ricardo Ferretti ofreció su opinión al respecto.

Uriel Antuna abrió el marcador al minuto 37 de partido. En medio de la euforia, el “Brujo” celebró su anotación besando el escudo de Cruz Azul, a pesar de que estaba bajo la mirada de sus excompañeros y afición. Pero el Rebaño Sagrado le dio la vuelta al marcador y Ricardo Ferretti se burló del festejo de su jugador.

“Por ejemplo, si yo festejara como Antuna el gol qué vergüenza, ¿verdad? Me dieron la vuelta ¿cómo me quedaría? A mí me pasó un día esto. Estaba en un partido amistoso y el entrenador era mi amigo, entonces anota su equipo un gol y el tipo salió y celebró el gol y yo (cara de seriedad) Y… Perdió 5-1. Así es esto, entonces después del juego hablé con él ‘¿por qué festejaste tanto?’, ‘Imagínate la alegría de ganar a tu equipo’, no tiene nada que ver, me puedes ganar ahora pero tranquilo hermano”, explicó el Tuca Ferretti.

El Tuca no critica la celebración de Uriel Antuna

A través de las redes sociales no sentó para nada bien el gesto de Uriel Antuna. La celebración del “Brujo” fue catalogada de mal gusto por los aficionados del Rebaño Sagrado. Ricardo Ferretti salió en defensa de su jugador al avalar los festejos por los goles.

“¿Por qué no puede festejar?, ¿está prohibido en un reglamento? Yo jugué en varios equipos así, y yo cuando jugaba con el otro (equipo) yo sí festejaba. A lo mejor las formas de festejo hoy en día son distintas a las de hace 40 años, ¿entienden? Hoy yo veo que los festejos de jugadores hasta parece que rompen la pantaleta con tal de festejar”, explicó el estratega brasileño.

