Livia Brito revela por qué no ha podido embarazarse y comparte un consejo a otras mujeres

Para el público no es un secreto que la actriz cubana Livia Brito busca obtener el papel más importante de su vida: el de mamá. Sin embargo, para la famosa este camino hacia la maternidad no ha sido nada fácil y por primera vez en mucho tiempo decidió sincerarse sobre la causa que le ha impedido embarazarse. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Fue el pasado mes de enero cuando la protagonista de “La Desalmada” confesó a sus fanáticos que se encontraba bajo tratamiento para poder ser madre de gemelos y ahora apuntó a que esto no ha sido posible debido a una situación médica que ha heredado de su familia.

“Es algo de mi hermana, de mi mamá, mis abuelitas”, dijo haciendo referencia a la endometriosis que padece. “Por eso les digo a las mujeres que si pueden congelar sus óvulos que lo hagan”, precisó la actriz recientemente.

A pesar de este trago amargo que atraviesa, Livia Brito no se deja vencer por las adversidades y adelantó que si el tratamiento de fertilidad no rinde frutos, no descarta la posibilidad de convertirse en madre a través de la adopción.

“Si no se da el embarazo, pues adopto (…) Ya hay mucho avance, qué bueno, gracias Dios, y esperemos que llegue a buen término”, añadió al respecto.

Asimismo, la histrionisa de 36 años no perdió la oportunidad de aconsejar a aquellas mujeres cuyo plan es convertirse en madre a largo plazo. “Por eso les digo a las mujeres que si pueden congelar sus óvulos que lo hagan”, declaró.

No podemos olvidar que Livia Brito hizo público su deseo de convertirse en madre con su pareja, el entrenador personal Mariano Martínez, desde hace varios meses atrás, específicamente tras el fin de grabaciones del melodrama “La Desalmada”. Esta noticia llegó tan solo unas semanas antes de anunciar que se tomaría un descanso de los foros para lograrlo.

Seguir leyendo:

• Sin ropa interior Livia Brito posa muy sensual usando leggings con transparencias

• Livia Brito confesó que se sintió presionada por su físico y pide parar con las críticas

• Livia Brito gana batalla legal contra paparazzi al que golpeó en Cancún: “Nadie puede tomar fotos sin mi consentimiento”