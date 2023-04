Peso Pluma arrasa en la lista de éxitos de Billboard, colocando ocho canciones

Hace unos meses poco se hablaba de Peso Pluma a nivel internacional, pero después de lanzar “Chanel”, su dueto con Becky G, el cantante mexicano que combina los corridos con el trap ha arrasado en las listas de éxitos, al grado de colocar esta semana ocho temas en el Billboard Hot 100.

“Ella baila sola”, sencillo principal de Peso Pluma (cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laijana) con el grupo Eslabón Armado, pasó del puesto 10 al lugar 5, mientras que las otras canciones con su crédito que figuran el el Hot 100 son “La bebe” (con Yng Lvcas, lugar 12); “Por las noches” (lugar 32); “PRC” (con Natanael Cano, lugar 35); “AMG” (con Cano y Gabito Ballesteros, lugar 40); “El azul” (con Junior H, lugar 59); la ya mencionada “Chanel” (con Becky G, debutando en el lugar 80), y finalmente “Igualito a mi apá” (con Fuerza Regida, lugar 90).

En cuanto a “Ella baila sola”, la canción ocupa el número 1 en la lista Global 200, superando temas como “Flowers”, de Miley Cyrus, “TQG”, de Karol G y Shakira, y “La bebe”, el dueto de Peso Pluma con Yng Lvcas. En una reciente entrevista con Billboard el cantante de 23 años (que actualmente está de gira por Estados Unidos) se mostró complacido de que la música regional mexicana se esté dando a conocer internacionalmente: “Es la unidad que necesitamos tener”. View this post on Instagram A post shared by Billboard Charts (@billboardcharts)

