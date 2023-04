Daniela Álvarez rompe el silencio sobre el estado de su relación con Daniel Arenas

Desde hace meses existen fuertes rumores de distanciamiento entre la modelo Daniela Álvarez y el conductor del programa ‘Hoy Día’, Daniel Arenas. Esta semana, la colombiana finalmente rompió el silencio y respondió si esa relación amorosa todavía existe.

Las especulaciones comenzaron luego de que Daniel se mudara a Estados Unidos para ser parte de la plantilla de presentadores del programa matutino de Telemundo y el polémico beso que se dio el también actor con Adamari López, su antigua compañera de trabajo, durante el show.

Otra de las cosas que levantaron las sospechas de los internautas fue que ambos pasaron de compartir fotos juntos a no compartir nada sobre su relación, incluso, en el cumpleaños de Arenas ella no participó en la sorpresa que le armaron en ‘Hoy Día’.

Ambos se habían mantenido reservados sobre su relación, pero Daniela en una entrevista con el programa colombiano ‘Lo sé todo’ respondió cuando puntualmente le preguntaron si todavía seguía de novia con Daniel.

“Sí, claro”, respondió y luego detalló las razones por las que no se dejan ver juntos en redes sociales como antes lo hacían.

“Pienso que cada quien decide si quiere mostrar su relación, si no la quiere mostrar, si la quiere compartir, si no la quiere compartir y pues yo creo que eso es muy respetable y por eso cada quien maneja las redes como quiere, cada quien muestra lo que quiere mostrar y bueno es la manera en como hay que vivirlo, respetando también las prioridades del otro y las prioridades de uno. Yo creo que cada quien puede vivir su vida, que cada quien tiene como que lo que quiere contar y lo que no y creo que hay cosas que hay que mantener privadas y que creo que incluso no son para compartir, eso son cosas que son de cada quien”, aseguró la exseñorita Colombia.

Asimismo, Álvarez dejó claro que no comparte mucho tiempo con Arenas por los compromisos laborales que tienen que los mantienen alejados el uno del otro.

“Sí, o sea también como que cada quien está en un nuevo espacio, ha habido poco tiempo realmente para compartir, entonces dándole prioridad como a otras cosas de mostrar que específicamente el amor”, señaló Daniela.

A pesar de que la modelo confirmó que el noviazgo sigue en pie, en la cuenta de Instagram del programa que la entrevistó, los internautas cuestionaron las expresiones corporales de la modelo cuando hablaba de su relación con el también actor.

“TRADUCCIÓN=separados, de pronto se arregla, pero entusiasmo YA NO HAY Y SE NOTA”; “No sé si soy la única …pero yo no le creí”; “Como diría mi Mama: ‘esos están más abiertos que la yuca'” y “Jajaja su cara y su expresión dice todo lo contrario…!! Contesto como con rabia. No se ve feliz, eso no se lo cree ni ella“, son algunas de las opiniones que dejaron los usuarios de la red social de la camarita.

