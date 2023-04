Canelo Álvarez y su “juguete” de precio exorbitante, ¿cuánto cuesta el jet privado del boxeador mexicano?

Saúl Álvarez es uno de los mejores peleadores en la actualidad. El Canelo no solo es una referencia en su disciplina, sino que también ha manejado a la perfección su imagen y ha entrado en listados de deportistas más influyentes gracias a su trabajo de redes. Pero sus negocios también forman parte de su éxito. Todo lo sembrado ha sido cosechado y un lujoso jet privado es parte de sus ganancias.

El boxeador mexicano se ha caracterizado por no escatimar en gastos. El tapatío posee múltiples caballos pura sangre, una colección de autos de lujo, yate e incluso pijamas que luce constantemente y que tienen un gran valor en el mercado. Pero su jet privado no se queda atrás.

¿Cuánto cuesta el jet privado del Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez viaja a bordo de un Embraer Legacy 500. Esta aeronave ha sido presumida por el boxeador mexicano en varias oportunidades, una de ellas fue previo a la pelea contra el estadounidense Caleb Plant. Según el portal especializado compareprivateplanes.com, el jet de Saúl Álvarez está valorado en $18.4 millones de dólares. Pero algunos reportes mencionan que el azteca habría pagado cerca de $20 millones de dólares por la aeronave. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

El Embraer Legacy 500 tiene una capacidad para 12 personas y puede volar a 45,000 pies de altura. El jet cuenta con asientos de piel, pantallas de entretenimiento, bar, dormitorios y una pequeña cocina. Algunos reportes indican que el alquiler de esta aeronave puede rondar los $4,550 dólares por hora de vuelo.

