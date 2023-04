Mike Tyson considera que el retiro del Canelo Álvarez está cerca

Canelo Álvarez volverá a los cuadriláteros luego de su última victoria ante Gennady Golovkin. El peleador mexicano subirá nuevamente a un ring de Guadalajara para enfrentarse a John Ryder el 6 de mayo. Según el experimentado y polémico Mike Tyson, el peleador azteca prepara su salida de los cuadriláteros.

Fue a través de su podcast HotBoxing que Mike Tyson emitió su corta opinión sobre la carrera de Saúl Álvarez. El expeleador estadounidense considera que el duelo del mexicano ante el británico John Ryder puede ser un combate que aplane el terreno para el retiro del tapatío, según Tyson, está a la vista.

“Se está preparando para retirarse”, fueron las palabras de Mike Tyson sobre el azteca. No deja de colocar argumentos esta concepción del estadounidense el deseo del Canelo de pelear nuevamente en su tierra. Saúl Álvarez peleará en México luego de la última vez que fue en noviembre de 2011 cuando el tapatío sólo tenía 21 años. Esta combate fue ante el puertorriqueño Kermit Cintrón en la Plaza de toros Monumental de la Ciudad de México.

¿Qué ha dicho el Canelo Álvarez sobre su retiro?

Contrario a lo que piensa Mike Tyson, Canelo Álvarez considera que aún le quedan cinco o siete años dentro del boxeo. Esta estimación la realizó el peleador mexicano en una entrevista al portal TMZ Sports en 2022.

"Yo espero que (falte) mucho tiempo (para el retiro) porque voy a extrañar el boxeo cuando me vaya. En este momento te diría que seis años más (como boxeador profesional) siete, cinco, no lo sé", indicó.

