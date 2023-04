Verónica del Castillo asegura no borrará su mensaje de último adiós a Rebecca Jones

A pesar de haber sido criticada y señalada de “oportunista”, Verónica del Castillo asegura que no se arrepiente del mensaje que escribió para despedir a Rebecca Jones horas después de que se comunicara su muerte el pasado 22 de marzo.

Hace poco más de un mes, luego de estar convaleciente a consecuencia de una neumonía y de haber luchado contra el cáncer de ovario hace unos años, Jones falleció a sus 65 años.

En una reunión con la prensa, la hija mayor de Eric del Castillo habló del mensaje que dedicó a la recordada actriz. A su criterio, no estuvo mal haber expresado en su texto que Rebecca Jones quería recibir medicina alternativa para mejorar su salud.

“Ya teníamos listo tu plan de rescate con médico en tu casa y nunca se pudo dar porque no te dejaron salir del hospital. Me quedé con impotencia porque no se lograron estos encuentros para apoyarte con oxígeno líquido intravenoso que me pediste”, fue parte del mensaje que dedicó a la actriz.

En ese momento, la cantante Cristina Eustace fue una de las muchas personas que reaccionó al mensaje y escribió: “Pensé que era broma y no! Que terrible manera de hacer promoción”. Desde “aprovechada” hasta “oportunista” le dijeron a Verónica luego de ese mensaje de adiós que escribió a Jones.

La actriz aseveró que su intención no solo era manifestar su dolor tras la pérdida física de quien fue su amiga, sino dejarles a las personas que existen alternativas que pueden sanar enfermedades.

“Es mi desesperación de que la gente tenga una ayuda que me consta que funciona. Si eso les parece falta de tacto pues allá ellos. Si la familia de Rebecca no me ha reclamado yo no tengo por qué eliminar nada de mis redes sociales”, sentenció Verónica.

Sigue leyendo:

– “Aprovechada”: Acusan a Verónica del Castillo de utilizar la muerte de Rebecca Jones para promocionar sus terapias

– Verónica del Castillo defiende a su excuñado Ari Telch, luego de publicar polémica foto con Rebecca Jones

– Rebecca Jones se fue en paz porque su hijo se rehabilitó antes de que ella muriera

– Conoce la espectacular mansión que Kate del Castillo compró en Encino por $5,375,000