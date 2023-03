Verónica del Castillo defiende a su excuñado Ari Telch, luego de publicar polémica foto con Rebecca Jones

Verónica del Castillo defendió a su excuñado Ari Telch, de los severos señalamientos que le han hecho por el mensaje y la sensual foto que publicó de Rebecca Jones, a manera de despedida.

En la polémica instantánea, la actriz que falleció a los 65 años de edad, se aprecia en una pose muy sugerente con el actor, pues es parte de una escena de telenovela donde actuaron juntos.

Si bien Ari Telch ya aclaró el asunto, Verónica del Castillo defendió al actor, luego de que en las redes sociales y diversos medios de comunicación aseguraran, no era la imagen indicada para lamentar la muerte de la actriz.

“Es que no veo ningún problema. Está divina esa foto, es de hace mucho… Qué belleza, así la quiero recordar, así la recuerdo yo, en su mejor momento”, dijo la periodista mexicana a la prensa.

Verónica del Castillo aclaró su mensaje de despedida a Rebecca Jones

Adicionalmente, Verónica del Castillo rompió el silencio en relación con las críticas que recibió por el mensaje de despedida que dedicó a Rebecca Jones, quien perdió la vida el pasado 22 de marzo.

“Es una carta que así me quise despedir yo y que cada quien opine lo que sea. Si fuera un comercial, verías una referencia de un doctor, un teléfono, una marca. Yo no vendo lo que Rebecca me pidió. Yo no vendo lo que Rebecca me pidió, eran unos sueros de muchas cosas. Yo no vendo eso, yo ayudo a la gente”, recalcó la presentadora.

