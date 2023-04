Aleida Núñez y los 5 modelitos con los que incendió Instagram

Una vez concluida la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, sus ex integrantes no han dejado de dar de qué hablar en redes sociales, ya sea por sus declaraciones sobre el proyecto o su actividad en redes sociales. Tal es el caso de la cantante y actriz Aleida Núñez, quien no ha dejado de encabezar los titulares por el romance que protagonizó dentro del reality.

A través de redes sociales, la famosa nacida en Jalisco, México ha deleitado la pupila de sus fanáticos por medio de publicaciones que han demostrado por qué se robó el corazón de Pepe Gámez durante su estancia en el reality de Telemundo.

Por esta razón te compartimos un recuento de las 5 ocasiones que Aleida Núñez elevó la temperatura desde su cuenta oficial en Instagram. Y tú… ¿ya las habías visto todas?

Atuendo de gala

La gran final de ‘La Casa de los Famosos 3’ no solo trajo consigo una ola de emociones y sorpresas para los cinco finalistas, también regaló un taco de ojo al público gracias al despampanante modelito que Aleida Núñez portó para la ocasión. Se trató de un ajustadísimo vestido de gala en color rojo con una peligrosa abertura en la parte inferior.

Figura de infarto

La famosa le dio la bienvenida a la primavera con una fotografía disfrutando de un día de alberca mientras posa enfundada en un diminuto bikini negro que evidenció sus atributos.

Mirada coqueta

Otra de las publicaciones que dio mucho de qué hablar en redes sociales fue aquella en la que presumió su voluptuosa figura en un ajustadísimo vestido rojo con transparencias que no solo resaltó el tono bronceado de su piel, también dejó en evidencia su figura de ‘reloj de arena’.

Sensual frente al espejo

“Enamórate de la mujer que todos los días ves en el espejo”, escribió Aleida Núñez para acompañar la imagen en la que se ve posar con mirada coqueta frente al espejo. ¿La estrella del show? El flamante vestido plateado que porta para acentuar las curvas de su figura.

Belleza inigualable

La mexicana nunca falla en dejar con la boca abierta a sus seguidores. Tal fue el caso de aquella imagen con la que no solo demostró su buen gusto al vestir, también deleitó la pupila de sus fans gracias al vestido strapless con altura al muslo que evidenció sus torneadas piernas.

