Aleida Núñez presume su figura usando un body de vinil negro y botas rojas

Tras su participación en el reality show “La casa de los famosos” Aleida Núñez ha vuelto a publicar en Instagram fotografías que la muestran luciendo su escultural figura y que encantan a sus fans. En la más reciente ella aparece usando un ajustado body de vinil negro, que complementó con botas altas de color rojo.

Al parecer ese material es de los preferidos de la actriz para vestir, ya que en otra imagen sacó su faceta de modelo y sorprendió con un total look negro de bustier, guantes, pantalones y botas, con el toque adicional de un gran sombrero.

Hace ya varias semanas Aleida resultó eliminada de “La casa de los famosos”, pero recientemente se encontró con la actriz Aylín Mujica, a quien reclamó el haber salvado a Rey Grupero y no a ella, pues los dos se encontraban entre los nominados. Ambas se enfrentaron en una gala del programa y expusieron sus diferencias. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

