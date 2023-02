Aleida Núñez se mete al jacuzzi de ‘La Casa de los Famosos’ luciendo sus curvas en baby doll de hilo dental

Aleida Núñez protagonizó tremendo derroche de sensualidad al interior de ‘La Casa de los Famosos 3’, en donde posó especialmente para Pepe Gámez vistiendo un baby doll de hilo dental que dejó al descubierto sus exuberantes curvas.

Al interior de ‘La Casa de los Famosos 3’ están surgiendo el amor y una de las primeras parejas que se podría estar formado es la conformada por Dania y Arturo Carmona, quienes en días pasados habían demostrado cierto interés. Pero no son los únicos, pues otros dos que están sacando chispas son Aleida Núñez y Pepe Gámez, quienes últimamente están llamando la atención por su comportamiento romántico en donde incluso ella se dejó ver de lo más coqueta.

Pero en redes sociales no solo están dando de qué hablar por el acalorado destape, ya que al parecer únicamente se trata de una estrategia de la actriz y cantante mexicana para permanecer en el reality.

Y es que la pareja inició un plan para hacerle creer a sus compañeros que entre ellos está surgiendo algo más que una simple amistad, por lo que se pusieron de acuerdo para aparentar que se gustan, incluso aseguraron que se darían un beso para que todo fuera lo más real posible. A estos planes se unió “la jefa”, quien también anunció que habría una cena romántica en la casa.

Las imágenes que están circulando en las diferentes redes sociales, se aprecia el momento en que Aleida y Pepe comienzan a planear el supuesto encuentro romántico, en donde ella no perdió oportunidad de presumir sus estilizadas piernas con ayuda de un diminuto pijama color rosado mientras escucha atentamente la propuesta.

Pero eso no fue todo ya que como parte de este candente encuentro la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, apareció luciendo ante las cámaras sus curvas, pues para esta ocasión aceptó el consejo de sus compañeras y utilizó un baby doll de hilo dental y encajes color negro que le dio “La Materialista”. View this post on Instagram A post shared by Telemundo Realities (@telemundorealities)

Y aunque estaba indecisa en utilizar la reveladora prenda, terminó provocando todo tipo de reacciones no solo al interior de la casa, ya que millones de fanáticos han confirmado que la artista mexicana posee una despampanante figura.

Las imágenes que fueron presentadas en el programa Hoy Día, en donde las presentadoras también cayeron rendidas ante la belleza de Aleida, y aseguraron que, en caso de que surja el amor entre ellos, sería una pareja muy linda.

También te puede interesar:

–Aleida Núñez luce su figura con ajustado jumpsuit mientras entrena en ‘La Casa de los Famosos 3’

–Aleida Núñez enamora a sus fans con un video en el que muestra su rutina de ejercicio en ajustados leggins

–Aleida Núñez deja en evidencia sus curvas mientras baila de espaldas con pijama de animal print