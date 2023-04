Galilea Montijo confiesa su deseo de entrar a OnlyFans y sus compañeros de “Hoy” se burlan de ella

Galilea Montijo de nuevo acaparó los reflectores después de que revelara que en el programa “Hoy” sus intenciones de abrir su propia cuenta de OnlyFans

A tan sólo unas semanas de anunciar su divorcia, Galilea no ha parado de generar controversia, y en esta ocasión usó de pretexto las recientes declaraciones de Irina Baeva sobre la famosa plataforma.

La pareja de Soto fue entrevistada por el programa “Hoy” de Televisa, quienes le preguntaron si ha contemplado la idea de volverse aún más famosa en esta plataforma para adultos.

Pues muchas celebridades como Yanet García, Sugey Ábrego, Ninel Conde y Celia Lora, y más han dado a conocer que el estar este medio les ha dado mucho éxito.

“No sé, ahorita no, en este preciso momento de mi vida creo que no es un tema de… digo no juzgo, no critico, es un tema de cada quien. Nunca digas nunca, uno luego dice cosas y ya a la mera hora no sabes, pero no”

IRINA BAEVA