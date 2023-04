Hailey Bieber se pone atrevida y posa sensual desde la ducha

Con mirada coqueta y enfundada en un diminuto bikini, Hailey Bieber se robó las miradas de los internautas en una atrevida sesión de fotos con la que adelantó un nuevo producto dentro de su línea de cuidado de la piel. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

Desde su perfil oficial en Instagram, la esposa de Justin Bieber sorprendió a sus fanáticos con una noticia inesperada: su línea de cuidado de la piel se expande con un nuevo producto. Si bien no reveló de qué se trata esta adición, compensó el tiempo de espera al dejarse ver en unas atrevidas fotografías que no tardaron en viralizarse dentro de la plataforma.

Y es que Hailey posó desde la intimidad de su ducha mientras posaba en un bikini blanco que resaltó su piel bronceada; además, rockeó una chamarra de piel oversized. En cuanto al peinado, la famosa se mantuvo en un espectro natural con su corta cabellera en un “wet look”, mientras que su rostro lució impecable sin una gota de maquillaje.

No podemos olvidar que la también empresaria se ha caracterizado por imponer la tendencia de piel “glazed”, haciendo alusión al glaseado de una dona, por su aspecto jugoso y perfecto para el verano.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la socialité durante las últimas semanas, pues recordemos que protagonizó un escándalo en redes sociales por presunto bullying a la cantante mexicoamericana Selena Gomez.

De acuerdo con los internautas, Hailey Bieber habría enviado una serie de indirectas (muy directas) hacia la protagonista de “Only Murders in the Building”; incluso, el nombre de Kylie Jenner se vio inmiscuido en la polémica por una publicación que no pasó desapercibida por el público.

Seguir leyendo:

• Hailey Bieber lanza su propio show de cocina en YouTube

• En medio del escándalo con Selena Gomez, Hailey Bieber presume bikinazo en las playas de México

• Hailey felicitó a Justin Bieber por su cumpleaños y se volvió viral