En medio del escándalo con Selena Gomez, Hailey Bieber presume bikinazo en las playas de México

El nombre de la modelo Hailey Bieber ha estado en boca de todos durante la última semana debido a la “pelea” en redes sociales que protagonizó junto a la ex pareja de su esposo, la cantante Selena Gomez. Sin embargo, la famosa demostró que la polémica no la afecta y por el contrario, disfruta de su tiempo libre en compañía de sus amigos en un glorioso destino paradisiaco. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de plataformas como Instagram y Twitter se difundieron algunas imágenes en las que se aprecia a la fundadora de “Rhode” mientras disfrutaba de unas merecidas vacaciones en Los Cabos, México.

La famosa de 26 años se robó las miradas de los internautas gracias al diminuto bikini color verde que lució durante su escapada a territorio mexicano. Con dicho atuendo, la hija de Stephen Baldwin presumió su torneada figura y se volvió el blanco de decenas de piropos.

Hailey Bieber no solo llamó la atención gracias al despampanante modelito de playa que portó para la ocasión, también lo hizo por su semblante despreocupado ante la polémica que ha rondado su nombre durante los últimos días.

Y es que no podemos olvidar que la esposa de Justin Bieber se vio enfrascada en una ola de presuntas indirectas hacia la protagonista de “Only Murders in the Building” a través de redes sociales. Incluso, el nombre de Kylie Jenner se vio inmiscuido en la polémica por una publicación que no pasó desapercibida por el público.

Como resultado de los dimes y diretes, Hailey Bieber decidió alejarse de sus plataformas digitales. No obstante, el pasado 1 de marzo volvió para dedicarle un tierno mensaje a Justin Bieber con motivo de su cumpleaños número 29.

“Los 29 nunca se vieron tan bien. ¡Feliz cumpleaños a mi mejor amigo! Las palabras no podrían resumir todo lo que encarnas. Por más alegría, más viajes, comida deliciosa, aventuras, más paz, diversión y, sobre todo, más amor”, escribió la empresaria.

