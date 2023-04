Real Betis se mostró indignado por temprana expulsión en la derrota por goleada ante el FC Barcelona

El Real Betis mostró su molestia en la rueda de prensa postpartido este sábado tras la goleada del FC Barcelona 4-0 luego que al minuto 33 el mediocampista Edgar González fuese expulsado por doble tarjeta amarilla. Una decisión que criticó el entrenador Manuel Pellegrini que incluso se atrevió a revelar un cambio de opinión por parte del silbante.

“El partido duró 30 minutos, hasta la expulsión. El Barcelona se había puesto en ventaja, pero aún quedaba mucho partido hasta que vino la lamentable expulsión (…) la primera tarjeta no me pareció amarilla, pero es el criterio del árbitro. Lo que no puedo aceptar es que en la segunda tarjeta el árbitro cambiase de opinión tras decir dos veces que no era amarilla. Me parece una falta de personalidad liquidar un partido así ante 80.000 personas”, dijo el DT chileno en rueda de prensa.

El veterano estratega continuó argumentando sus alegatos y precisó que sus dirigidos no son un plantel que suela hacer tantas faltas a pesar de ser el conjunto con más expulsiones (13). Otros de los que se sumó a los reclamos fue el mediocampista argentino Guido Rodríguez, quien aseguró que la expulsión condicionó el partido.

“Es una sensación de bronca, nosotros también estamos jugándonos cosas importantes. Hay que hacer autocrítica todos. Los árbitros, los jugadores y los árbitros. Lo digo con respeto. Hay que mejorar esta situación de cara al futuro. El fútbol es un espectáculo y una expulsión lo estropea”, declaró el futbolista para los micrófonos de Movistar+.

Además, el centrocampista dijo que “es difícil cuando tienes tantos contratiempos en forma de lesiones y expulsiones”. Pero puntualizó que “hay que seguir” y que “todos los partidos que quedan son importantes”.

El FC Barcelona terminó llevándose el partido por 4-0 luego de haber caído entre semana ante el Rayo Vallecano. Los blaugranas siguen líderes de LaLiga con 79 puntos, 11 más que el Real Madrid, segundo en la carrera por el título.

Con información de EFE

Sigue leyendo:

· El FC Barcelona se reencuentra con la victoria al golear al Betis y da otro paso hacia el título de La Liga

· Real Madrid deja ir puntos en su visita al Betis y complica sus aspiraciones al título de La Liga

· César Montes anotó su primer gol en Europa con una acrobática chilena en la derrota del Espanyol [Video]

**