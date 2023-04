Peso Pluma lució una costosa chaqueta en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon

Peso Pluma se presentó en ‘The Tonight Show’ de Jimmy Fallon como parte de la lluvia de éxitos que ha tenido durante los últimos mese. En el importante espacio televisivo estadounidense hizo historia como el primer cantante regional mexicano en asistir.

Para presentarse en el famoso show a cantar su éxito ‘Ella Baila Sola’, Hassan Emilio Kabande Laija, conocido en la industria musical como Peso Pluma, lució una lujosa chaqueta como parte de su ‘outfit’ urbano.

La chaqueta y el pantalón jeans que lució el artista de corridos tumbados para asistir al programa son de la marca Louis Vuitton.

Según la página web de la marca, la chamarra que tenía “L” y “V” le costaría al artista $4,650.00 dólares.

La noche del 28 de abril el joven de 23 años hizo su aparición artística en el show cuando Jimmy Fallon dijo: “Aquí, en su debut en televisión estadounidense, interpretando la canción latina número uno en el país, ‘Ella Baila Sola’. Un aplauso para Peso Pluma”.

El cantante originario de Jalisco no fue entrevistado por Jimmy Fallon, sin embargo, no deja de ser un importante logro para la música regional mexicana que no había tenido espacio en el importante programa hasta ahora.

Peso Pluma se ha convertido en uno de los líderes de los corridos tumbados mexicanos según las reproducciones que han tenido sus canciones a nivel global en plataformas como Spotify.

La canción ‘Ella Baila Sola’ es uno de los temas más reproducidos no solo en Estados Unidos y México, sino también en España, Portugal, Alemania, Israel, Finlandia, Dinamarca, Francia, Bélgica, Hong Kong y hasta en los Emiratos Árabes.

