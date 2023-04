Yailin rompió en llanto cuando Ana Gabriel le dedicó unas palabras en pleno concierto | VIDEO

Yailin ‘La Más Viral’ ha tenido un auge en la industria del entretenimiento durante y después de su relación amorosa con Anuel AA. Sin embargo, en junio de 2022, la cantante Ana Gabriel terminó envuelta en una polémica tras asegurar que no tenía idea de quien era la dominicana.

Fue a través de un ‘live’ de Instagram que respondió que no sabía quién era Yailin ‘La Más Viral’ luego de que le consultaron si haría una colaboración con ella. En ese momento, a consecuencia de los comentarios, la intérprete de ‘El Cigarrillo’ se disculpó en un video con la trapera, quien ha dejado saber que es fiel admiradora de la mexicana.

Pero la noche del sábado 29 de abril, Yailin asistió al primero de los tres conciertos de Ana Gabriel en República Dominicana. Durante la presentación, la mexicana se tomó unos minutos para dedicar unas palabras a la artista dominicana que se encontraba en primera fila.

“Me comentan también que con nosotros se encuentra una persona que yo infortunadamente no sabía de ella… me dicen que en el público está Yailin. Muchas gracias de verdad por venir, se lo agradezco infinitamente“, dijo la cantante al comienzo de sus palabras dedicadas a la ex de Anuel AA.

Asimismo, agregó: “Veo como la quieren, y yo le comparto su amor”.

Las palabras de la intérprete ‘Simplemente Amigos’ hicieron a la intérprete de ‘Chivirika’ estallar en lágrimas, cosa que la artista no le fue indiferente.

“No llore. Bueno, sí, llore que para eso son las canciones, para llorar”, le manifestó Ana Gabriel a Yailin al verla inundada de sentimientos.

El momento fue compartido por la intérprete de ‘Solo Tú y Yo’ en la red social de la camarita donde confesó que logró un sueño al conocer a uno de sus ídolos.

“La emoción no me cabe en el pecho, una mezcla de alegría, agradecimiento, nostalgia y sobre todo amor por una leyenda viviente que goza de mi admiración. Te amo Ana Gabriel, hoy cumplí uno de mi más grande sueños”, escribió Yailin para acompañar el video que evidencia la experiencia que vivió.

Sigue leyendo:

– Yailin presume su cuerpo posparto con un diminuto bikini: “Ahora es que estamos rica”

– Yailin enciende las redes sociales bailando muy sensual a un mes de haber dado a luz

– Yailin presume su figura en un bodysuit tras haber dado a luz