Mallorca del ‘Vasco’ Aguirre dejó escapar la victoria, pero igualmente está cerca de conseguir la salvación en España

Mallorca de Javier ‘Vasco Aguirre dejó escapar su victoria ante el Athletic Club, pues terminó con un empate 1-1 en Son Moix, lo que le ayudó para situarse más cerca de sus respectivos objetivos en LaLiga, la permanencia.

Kang In Lee marcó para los mallorquinistas e Iñaki Willliams empató tras un polémico penalti en el tiempo de descuento, muy protestado por los bermellones, que configuró todos los goles del compromiso.

Los equipos de Javier Aguirre y Ernesto Valverde suman un punto cada uno, que no colma las aspiraciones de bermellones y rojiblancos, y cuyo valor lo determinarán los resultados que consigan en las próximas jornadas.

Los mallorquinistas siguen a las puertas de asegurar matemáticamente la categoría, ya que, según el “Vasco” se necesitan 42 puntos -suman 41- “para estar tranquilos” en las siete jornadas que restan para el final del campeonato.

Aguirre había avisado del peligro que entrañaba recibir a un Athletic jugándose parte de su futuro en las competiciones europeas. Por ello, no se guardó ningún as en la manga, como lo hizo la jornada pasada al dar descanso al surcoreano Kang In Lee y al kosovar Vedat Muriqi.

El surcoreano enganchó un disparo mordido que se coló en la portería del conjunto vasco sin que Yeray y Aguirrezabala, ambos trastabillando, pudieran hacer nada por evitarlo.

Por otro lado, el empate de los “leones” llegó en el tiempo de descuento en una jugada enrededa, en la que el colegiado decretó penalti en medio de las encendidas protestas de los mallorquinistas y de todo el estadio.

Ruiz de Galarreta desvió con el brazo un remate de Raúl García poco después de que los jugadores locales reclamaran una falta previa que el colegiado no apreció como tal.

En el calendario del Mallorca, podemos ver como es que el ‘Vasco’ visitará al Girona y luego recibirá en Son Moix al Cádiz, dos clubes que también están en la parte media de la tabla y que buscan liberarse de los últimos puestos.

