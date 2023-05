BeReal: ahora podrás contar con un feed especial con tus famosos favoritos

La red social BeReal acaba de anunciar una gran novedad para sus usuarios: la inclusión de un nuevo feed llamado RealPeople, que permitirá a los usuarios ver directamente el contenido que publiquen los famosos a los que sigan en la plataforma.

Esta nueva función es un gran avance para la plataforma, ya que permitirá que los usuarios puedan estar en contacto directo con sus cantantes y estrellas favoritas, de forma que puedan conocer más de cerca sus vidas y actividades.

“Con RealPeople queremos tratar de eliminar la noción de la sociedad de que las figuras públicas viven en un universo alternativo y filtrado. Y oye, puede que te sorprenda ver que estás escuchando la misma canción que tu personalidad favorita de los medios o que pides el mismo café que el apuesto piloto de F1 de la tele”, indicaron los responsables de la aplicación mediante un comunicado.

Cómo acceder al nuevo feed

Para poder acceder al nuevo feed los usuarios deberan dirigirse a la pestaña de “descubrir” y seleccionar la opción de RealPeople. En este punto la persona contará con dos opciones para interactuar con la publicación.

Esto incluye poder publicar emojis en las publicaciones y poder bloquear aquellas cuentas que no se adapten a los gustos del usuario.

El feed RealPeople se actualizará constantemente para que los usuarios siempre tengan acceso a las últimas publicaciones de sus ídolos.

Esta nueva función tiene el potencial de cambiar la forma en que los usuarios interactúan con sus celebridades favoritas en las redes sociales. Ahora, podrán estar al tanto de todas las novedades y actividades de sus famosos favoritos de una manera más directa y sencilla. Por otro lado, los famosos también podrán acercarse a sus fans y compartir su día a día de una manera más cercana y auténtica.

Desde la aplicación explicaron que la nueva función no está diseñada de forma tal que los famosos puedan acumular likes, comentarios o promocionar marcas. Por el contrario la intención es que permita a los famosos poder tener una conexión más cercana con sus seguidores.

“Hagamos una pausa por un momento y hablemos de lo que no es RealPeople. RealPeople no se trata de influir, acumular Me gusta o comentarios, o promocionar marcas. No verá imágenes retocadas con Photoshop perfectas, recomendaciones de productos o anuncios disfrazados de publicaciones. Está tratando de mostrar que todos somos más parecidos de lo que pensamos”, indicaron.

