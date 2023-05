Así es el apartamento donde Daniela Ospina, ex de James Rodríguez, vivirá con su futuro bebé

La modelo colombiana Daniela Ospina, de 30 años y quien actualmente es pareja de Gabriel Coronel, ya se encuentra más que lista para recibir en casa a su segundo hijo. La mayor, Salomé, nació producto de su matrimonio con el futbolista James Rodríguez, con quien estuvo casada del 2010 al 2017.

La familia de cuatro vivirá, tal y como nos los presumió la propia Daniela, en un apartamento con grandes ventanales y espectaculares vistas de la ciudad de Miami. Trascendió que se ubica al interior del exclusivo Paramount Miami Worldcenter, donde los apartamentos van de los $750,000 a los $7,000,000 de dólares.

Por medio de un video, con el que dieron a conocer que serán papás, Daniela y Gabriel nos llevaron a conocer hasta su baño.

Esta habitación está compuesta por un tocador con un gran espejo, con wc, con bañera y con walk-in shower.

En el mismo material nos permitió conocer su sala, la cual está conformada por sofás de tono gris, por una mesa de centro, por una alfombra, por un candelabro, por plantas colgantes, por cuadros y por un ventanal que le obsequia unas envidiables vistas del panorama.

En ocasiones anteriores ya nos había presumido su comedor, un espacio ubicado entre la cocina y la sala, en el que goza de una mesa con capacidad para seis personas.

También nos ha mostrado su cocina, la cual es abierta y no tan amplia. Esta habitación está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con una isla central.

