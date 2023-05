Forense determinó que muerte de hombre en el metro de Nueva York fue homicidio

El médico forense de la ciudad de Nueva York determinó que la muerte el lunes de un hombre afroamericano a manos de un pasajero en un vagón del metro fue homicidio, mientras se escuchan reclamos de justicia y se convocan protestas.

De acuerdo con el forense, Jordan Neely, de 30 años, murió por compresión en el cuello como resultado del estrangulamiento, señalan medios locales.

Neely, que ha trascendido tenía problemas mentales, había estado gritando a los pasajeros en un tren de la línea F en Manhattan cuando el otro pasajero, de 24 años pero que no ha sido identificado, le agarró por el cuello mientras otros dos -todos blancos- sujetaban sus brazos. El hecho fue captado en un video.

El hombre que causó su muerte, del que se ha dicho es un veterano de la Marina, fue interrogado por la policía y dejado en libertad, lo que ha indignado a neoyorquinos, que ya realizaron una protesta y han convocado otra para este viernes.

La gobernadora Kathy Hochul calificó el vídeo de horrible y dijo que “tiene que haber consecuencias” señala el New York Times. Mientras que el alcalde Eric Adams calificó la muerte de “trágica” y pidió “paciencia” mientras se completa la investigación.

Indica además que las autoridades han dicho que investigan qué ocurrió para determinar si presentan cargos por la muerte de Neely, que solía imitar a Michael Jackson y actuar en las calles de la ciudad.

La Fiscalía de Manhattan ha señalado que todavía analiza una variedad de factores.

“Como parte de nuestra rigurosa investigación en curso, revisaremos el informe del médico forense, evaluaremos todas las imágenes de video y fotografías disponibles, identificaremos y entrevistaremos a tantos testigos como sea posible, y obtener registros médicos adicionales”, dijo su portavoz Doug Cohen, indicó además el Times.

El video del hecho, capturado por un periodista independiente llamado Juan Alberto Vázquez, comienza con Neely ya en el piso del vagón del metro, con el brazo izquierdo del hombre alrededor de su cuello, bloqueado en su otro brazo colocado contra la cabeza del hombre. Un segundo hombre sostiene el brazo extendido de Neely mientras sujeta la otra mano contra su cuerpo. Neely está mayormente inmóvil, pero medio minuto después trata de salir de la llave de cabeza. Eventualmente, se vuelve inerte.

Vázquez dijo que el estrangulamiento duró unos 15 minutos.

Contó a NBC New York que Neely estaba gritando de manera agresiva y quejándose de hambre y sed. Sin embargo, no atacó físicamente a nadie.

“El hombre subió al vagón del metro y comenzó a decir un discurso algo agresivo, diciendo que tenía hambre, que tenía sed, que no le importaba nada, que no le importaba ir a la cárcel, que no le importaba que reciba una gran cadena perpetua”, contó Vázquez.

Agregó que el veterano de la Infantería de Marina se acercó al hombre después de que tiró su chaqueta al suelo.

Con información de EFE

