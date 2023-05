Sin rastro de tres mujeres de Texas desaparecidas en México; amplían búsqueda a otros estados

El secuestro de cuatro turistas estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, y la lamentable muerte de dos de ellos, atrajo la atención de los medios internacionales y reveló una alarmante situación que aumenta cada vez más: la desaparición de personas que viajan de Estados Unidos a México.

Y es que, una semana antes de ese trágico hecho, tres mujeres residentes de Texas viajaron al estado de Nuevo León para vender ropa, pero al parecer se equivocaron de camino y desde entonces no se sabe nada de ellas.

A diferencia del caso registrado en Matamoros, las investigaciones en torno a la desaparición de las hermanas Maritza Trinidad, de 47 años, Marina Pérez Ríos, de 48, y su amiga Dora Alicia Cervantes Sáenz, de 53, van mucho más lentas y los resultados igual.

Incluso, familiares de las tres mujeres sienten que no hay interés de las autoridades por encontrarlas, pues aunque en un principio sí se realizó una búsqueda en la que incluso se usaron drones, esta no rindió frutos y ya no hubo avances.

Ahora, a más de dos meses de la desaparición (25 de febrero), la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que ampliarán la búsqueda al estado de Tamaulipas.

“Hay la presunción, como una hipótesis no confirmada de que hubieran ingresado a territorio de Tamaulipas, no sabemos si lo hicieron y si así hubiera sucedido o si regresaron a Nuevo León”, señaló en un encuentro con medios el vicefiscal Luis Enrique Orozco

“Esperamos que personal de la Fiscalía de Nuevo León pueda ingresar a Tamaulipas para hacer la búsqueda, incluso a pie”, añadió el funcionario, quien explicó que se tiene que realizar la petición de manera oficial, ya que por ley se prohíbe que funcionarios de otros estados realicen actividades fuera de su jurisdicción.

Orozco recordó que se ha realizado un intenso operativo para buscar a las mujeres; sin embargo, hasta ahora no han sido localizadas ni ellas, ni el vehículo en el que viajaban, según reveló Efe.

“Se han hecho distintos y numerosos operativos, especialmente en tierra, utilizando binomios caninos, personas a pie y también drones”, declaró.

