“Eres un hombre de verdad”: El entrenador de Ryan García habla acerca de haber sido despedido y asegura que el peleador no se rindió en el ring

Pocos días después de perder la pelea más importante de su aún joven carrera, Ryan García decidió sorpresivamente terminar su relación laboral con el entrenador Joe Goossen, quien explicó en una entrevista que la separación no le deja resentido ni le cambia su gran opinión acerca del peleador mexicoamericano.

“Ryan es un chico muy especial… tiene buen corazón”, afirmó Goossen para el podcast “Fight Freaks Unite” del periodista especializado en boxeo Dan Rafael, durante el cual el entrenador también habló acerca de la derrota de García ante Gervonta Davis el 22 de abril en Las Vegas.

Ryan García le llamó a Goossen, con quien trabajó sus últimas tres peleas, y le dijo que había decidido ya no seguir con él. Goossen también fue entrenador del talentoso boxeador cuando éste era amateur.

“Le dije: ‘Ryan, eres un hombre de verdad. Se necesita carácter para agarrar el teléfono y hacer tú mismo esa llamada'”, reveló Goossen en la charla con Dan Rafael, agregando que no le preguntó sus razones y que la decisión tal vez fue consensuada con gente cercana al peleador de 24 años de edad.

“No tengo nada más que admiración por Ryan”, agregó Goossen. “Si él siente que tiene que ir en otra dirección, la decisión es suya. No estoy lastimado en lo absoluto”.

Cuestionado acerca del trabajo en el campamento y la lesión de costillas que fue revelada tras la pelea, Joe Goossen afirmó que su peleador no se perdió ni una sola sesión de entrenamiento, incluyendo tres días semanales de sparring, y que la lesión existió pero que no fue significativa.

Joe Goossen rechaza idea de que Ryan García se rindió

Tras la derrota en el round 7 al no poder levantarse por un golpe de zurda de Davis directo al hígado, Ryan García ha recibido comentarios que cuestionan su entrega; algunos aficionados y observadores han opinado que se rindió tras sentir la fuerte pegada de su oponente.

El entrenador Goossen rechazó la noción de que García no quiso seguir, algo que incluso el legendario Roberto Durán comentó, indicando que García tuvo miedo.

“He tenido mucha experiencia con peleadores que han sido grandes golpeadores al cuerpo y con muchos peleadores que han absorbido ese tipo de golpes”, explicó Goossen. “Y lo escuchas de la boca de cualquier peleador: prefieres recibir un golpe en la quijada que en el hígado”.

La reacción de García tras el impacto fue retardada, puso una rodilla en el suelo y se puso de pie una vez que el réferi había completado el conteo de protección.

Dijo Goossen: “Esos golpes al hígado son debilitantes. No importa lo que la mente te diga; el cuerpo dice: ‘Imposible, no va a suceder, no puedes seguir’. Algunos hombres simplemente quedan paralizados”.

Y afirmó: “Si Ryan hubiera podido levantarse, se habría levantado”.

El golpe decisivo de Gervonta Davis al hígado de Ryan García el 22 de abril. /Foto: Esther Lin/Showtime

El entrenador explica su ausencia en la conferencia de prensa

En cuanto al futuro de García, su ahora exentrenador confía en que se convertirá en esa gran estrella que tanto espera el promotor Óscar de la Hoya, analistas y muchos aficionados al boxeo.

“Hay un solo Tank Davis en el mundo”, dijo Goossen en referencia a que García escogió pelear con uno de los mejores, pero aseguró que si el californiano opta por medirse a peleadores derechos que le acomodan mejor, pronto se repondrá de la derrota.

Por último, Goossen aclaró que la razón por la que no estuvo presente en la conferencia de prensa posterior al combate al lado de su púgil fue por una falta de comunicación, pues según él nadie le dijo que habría conferencia de prensa, además de que se distrajo platicando con muchas personas primero tras bajar del ring y luego cuando regresó al vestidor y salirse a un pasillo debido al exceso de gente que había ahí adentro.

