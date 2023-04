Bernard Hopkins le aconseja a Ryan García mejorar su defensa: “Tiene que hacer un intento honesto de revisarla”

Tras perder su invicto en el deporte ante Gervonta Davis, Bernard Hopkins analizó la actuación de Ryan García y mencionó lo que debe corregir para salir victorioso en sus próximas peleas.

En una entrevista con Fight Hype TV, Hopkins indicó que García tiene que revisar urgente su defensa y tratar de mejorarla porque son pequeñas cosas que si no las ataca ahora que aún es joven le pasarán factura nuevamente como pasó con Davis.

“Creo que regresará más temprano que tarde. Y creo que es la oportunidad para corregir muchas cosas que trae cargando desde los amateurs. Y una de esas cosas es la defensa. Basándome en los rounds que duró la pelea tiene que trabajar en su defensa“, dijo.

“Su defensa debe ser más cerrada. Eso puede que no sea tan fácil y quizás nunca lo logre. Quizás tendrá que vivir toda su vida con eso. Si Ryan García me pregunto qué veo le diré que su defensa tiene que ser más cerrada y que tiene que hacer un intento honesto de revisarla, y que no puede confiar en su futuro pelean tan erguido cuando se mete en los intercambios porque se queda muy expuesto. Esas pequeñas cosas que te costarán más adelante, ya te están pasando factura hoy y pasaron factura en ese momento importante”, agregó.

Ryan García y Gervonta Davis protagonizaron la pelea del año este fin de semana en Las Vegas. Tank cumplió su promesa y noqueó en el séptimo asalto a King Ry con un gancho al hígado para mantenerse invicto en el deporte. A pesar de la derrota, Bernard Hopkins confía en que el mexoamericano puede regresar y alcanzar la grandeza.

Tras sufrir su primera derrota, Ryan García, de 24 años, ahora posee récord de 23 victorias (19 nocauts) y un revés. Por su parte, Gervonta Davis, de 28 años, mantuvo su marca inmaculada y suma 29 triunfos, 27 de ellos por la vía rápida.

Sigue leyendo:

· ¿Cuánto generó en compras de PPV la pelea entre Ryan García y Gervonta Davis?

· Shakur Stevenson dice que Ryan García “estaba en nivel preescolar” frente a Gervonta Davis

· “Me sentía débil”: Ryan García admite que la cláusula de rehidratación lo afectó, pero acepta que la derrota fue su culpa