Real Madrid vence al Osasuna y se proclama campeón de la Copa del Rey tras 9 años de sequía

Nueve años tuvieron que pasar desde la última vez que el Real Madrid ganó la Copa del Rey de España. Este sábado, en el mítico Estadio La Cartuja en la ciudad de Sevilla, el club merengue se impuso 2-1 ante el humilde, pero luchador Osasuna.

Con un recinto a reventar y en presencia del Rey Felipe VI, los dirigidos por Carlo Ancelotti sorprendieron con un gol de vestuario al minuto dos gracias a una diablura de Vinícius Jr. por banda izquierda en una jugada donde se metió a línea de fondo y lanzó un pase atrás que fue conectado por su compatriota Rodrygo y se coló en la meta rebotando en un defensa.

Felipe VI de España (2L) y Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, durante la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images).

RODRYGO GIVES REAL MADRID THE LEAD JUST TWO MINUTES INTO THE COPA DEL REY FINAL 😳



What an assist from Vini! 🔥 pic.twitter.com/JzmOswk4CQ — ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2023

El rápido cachetazo asentó a los locales en el encuentro y a pesar de que los visitantes tuvieron dos ocasiones de cabeza que nacieron por derecha, no supusieron peligro alguno para la meta de Thibaut Courtois.

Sin embargo, al 26’ Osasuna se permitiría soñar gracias al joven marroquí ficha del FC Barcelona, Ez Abde, cuando se quedó a solas dentro del área con el meta belga y definió sutilmente con una vaselina que superó al portero, pero fue despejada por el lateral Dani Carvajal casi en la línea. HOW DID OSASUNA NOT SCORE?! 😨 pic.twitter.com/Eb1IEwtseF— ESPN+ (@ESPNPlus) May 6, 2023

David Alaba reventó el arco rival al minuto 32 con un tiro libre de más de 25 metros de distancia que se estrelló en el arco de Sergio Herrera y hubiese supuesto el 2-0. DAVID ALABA NEARLY HIT THE FREE KICK OF THE SEASON 😳 pic.twitter.com/Gpu7sK8vxl— ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2023

La primera parte terminó con un Madrid dominando más de 63 % de la posesión y las emociones caldeadas por un pique entre Vini Jr. y Jon Moncayola que al parecer se trasladó al túnel de vestuarios. En la trasmisión televisiva del encuentro se pudo observar parte del conflicto y a varias figuras discutiendo. Aunque no ha trascendido el origen del alboroto. Real Madrid and Osasuna players had to be separated in the tunnel at halftime 😳 pic.twitter.com/009uLeDVDi— ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2023

El inicio del segundo tiempo fue muy similar que el primero, pero a favor de los visitantes, pues al 58′ la ley del ex no faltó a la cita y se le presentó al Madrid en forma de gol, luego que el excanterano Lucas Torró definiera con una volea al primer toque desde afuera del área. El remate se le metió a Courtois por la parte baja del primer poste. FORMER REAL MADRID PLAYER LUCAS TORRO EQUALIZES FOR OSASUNA!



What a time to get your first goal of the season 🔥 pic.twitter.com/I5Bh7JkNHX— ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2023

La varita de la magia tocó a las dos perlas brasileñas del conjunto blanco y al minuto 70, nuevamente Vinícius desbordó por izquierda, se quitó a su marca y punteó el balón al punto penal, pero el esférico fue rechazado por los defensores visitantes. En la segunda jugada, Toni Kroos ejecutó su patentado remate bajo rastrero al segundo poste y tras desviarse en un mar de piernas, le cayó a Rodrygo, quien con un ligero toque anotó el segundo de su cuenta personal y de los merengues en el partido. RODRYGO BRACE TO GIVE REAL MADRID THE LEAD IN THE COPA DEL REY FINAL 🔥



Another incredible dribble from Vini 💫 pic.twitter.com/cyxfymcB4U— ESPN FC (@ESPNFC) May 6, 2023

Durante los últimos 20 minutos, los merengues gozaron de más oportunidades para anotar el tercer tanto. La última vez que el Real Madrid se coronó en Copa del Rey fue ante el FC Barcelona en 2014 con un mítico gol de Gareth Bale en los últimos minutos. Nueve años después y justamente con Carlo Ancelotti como entrenador, los blancos ganan otra final de esta competición y alcanzaron su trofeo número 20.

