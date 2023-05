Becky G acude a ver las carreras de autos usando un body estampado

Luego de sus exitosas presentaciones en el festival musical de Coachella Becky G no había aparecido en un evento público, pero ahora acaparó las miradas en el Gran Premio de Miami, y para la ocasión optó por un atuendo compuesto por una ajustada minifalda y un body estampado. Ella acompañó las fotos que publicó en Instagram con el mensaje “día de carreras”.

La bella cantante también se dejó ver en un club de Miami, muy contenta y acompañada de amigos; ella lució espectacular usando una sudadera, biker shorts y botas brillantes. Luego de brindar se subió a la barra para bailar y cantar un poco, causando furor entre el público. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

A raíz del dueto que Becky hizo con Peso Pluma (“Chanel”) ella se lleva muy bien con el cantante mexicano; junto a una serie de fotos que compartió a sus fans -y que muestran a los dos en los Latin American Music Awards– escribió un mensaje celebrando ese éxito: “Peso Pluma, qué divertido ha sido compartir esta canción contigo y representar a MEXICOOOOO 🇲🇽” 💙. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

