Canelo Álvarez mostró su respeto a John Ryder en el vestuario tras vencerlo en México (Video)

Saúl ‘Canelo’ Álvarez mostró respeto por su rival y fue hasta el vestuario a dedicarle unas palabras a John Ryder por el duelo que protagonizaron y en el que salió vencedor por decisión unánime de los jueces en el estadio Akron de Guadalajara, Jalisco (México).

En un video publicado por Matchroom Boxing, Canelo Álvarez se acercó a Ryder para darle un abrazo y expresarle su agradecimiento por haber compartido juntos en el ring. Además, el campeón indiscutido mexicano reconoció que es un boxeador duro y fuerte.

“Buena pelea, buen golpe“, dijo Ryder refiriéndose al que conectó en el segundo asalto y le fracturó la nariz. “Sí, lo sé. En el segundo round, al final del segundo round, ¿cierto?”, preguntó el mexicano. “Sí, sí. El último golpe también, antes de que sonara la campana”, respondió el británico.

“Sí, lo sentí. “Eres duro, eres muy fuerte. Muy contento de haber compartido en el ring contigo“, expresó Canelo Álvarez. “Gracias, es un honor”, contestó Ryder.

Cabe destacar que en la conferencia de prensa después de la pelea, el mexicano reconoció la calidad de John Ryder e indicó que cree que es el británico más duro que ha enfrentado, de los ocho que ha vencido a lo largo de su carrera como boxeador profesional.

“Su preparación fue muy buena y respeto la pelea que dio. Es fuerte y dio todo en el ring, y eso es lo que esperaba”, dijo Canelo Álvarez.

Canelo Álvarez, de 32 años, cuenta con marca de 59 victorias (39 por nocaut) y dos derrotas como profesional. Por su parte, John Ryder, dos años mayor, posee récord de 32 triunfos, 18 de ellos por la vía rápida, y 6 reveses.

¿Qué pasó en la pelea Canelo Álvarez frente a John Ryder?

Canelo Álvarez regresó a su tierra después de 12 años y no defraudó a los más de 50 mil fanáticos que dijeron presente en el estadio Akron de Guadalajara. El mexicano venció por decisión unánime de los jueces (118-109, 120-107 y 118-109) a John Ryder, que peleó con la nariz fracturada desde el tercer round, para retener sus títulos de peso supermediano.

El campeón indiscutido dominó de principio a fin la pelea y a pesar de que mandó a la lona a Ryder en el quinto asalto, no pudo noquearlo. El británico, que sangraba mucho de la nariz, fue castigado por el mexicano, pero resistió los doce rounds y se ganó el respeto de Canelo Álvarez. A clean 1-2 knock down on Ryder in the 5th round. 😮#CaneloRyder is LIVE on DAZN PPV in the US and Canada and available as part of your regular subscription in selected territories. pic.twitter.com/MMS16q9RTq— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 7, 2023

